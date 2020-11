Leonardo apre a CR7 al Paris Saint-Germain: dietro c'è il possibile addio di Mbappé alla Francia

Ribaltoni clamorosi per i big del mercato internazionale? Oggi Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, in un Q&A coi tifosi, ha ammesso di essere in trattativa per il rinnovo di Kilyan Mbappé. Footmercato spiega che è la grande priorità del dirigente ma non sembra la stessa volontà del giocatore. Per Mbappé dovrebbe così esserci un futuro a Liverpool o Real Madrid e il Paris vorrebbe Cristiano Ronaldo. Oggi, proprio Leonardo non ha escluso la possibilità e sarebbe il 7 della Juventus, conferma La Cuatro, il grande obiettivo del PSG per l'eredità possibile di Mbappé.