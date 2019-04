Leonardo e Maldini arrivati a Milanello. Possibile confronto con Gattuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan tornerà ad allenarsi oggi alle 11.30 dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia arrivata per mano della Lazio. Il movimento presso Milanello, però, è già iniziato intorno alle 10 - riporta Sky Sport- con l'arrivo di Leonardo e Maldini al centro sportivo rossonero. Possibile un confronto con Gattuso dopo la delusione in Coppa Italia e più in generale sul momento delicato della squadra (per i rossoneri 5 punti in 7 gare).