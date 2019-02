Liga, il 23° turno - Sarà derby nella Capital. Il Barçellona va a Bilbao

Una partita su tutte, ma le altre mica scherzano. Il ventitreesimo turno di Liga si preannuncia scoppiettante, già a partire dai match in programma oggi. D'altronde nella scorsa stagione nessuna delle prime cinque della classe, eccezion fatta per il Real Madrid, è riuscita a conquistare bottino pieno e molte di loro adesso dovranno dare delle risposte importanti. A cominciare dal Barcellona, dopo due pareggi consecutivi al Camp Nou tra campionato e Copa del Rey. Passando per l'Atletico Madrid, impegnato nella gara più difficile dell'anno. Fino ad arrivare al Siviglia, che deve dimostrare di meritare il quarto posto.

Il match-clou - La partita su tutte le altre di cui parlavamo in apertura non può che essere il derby della capitale. Atletico Madrid-Real Madrid, imperdibile per chiunque. Il Wanda Metropolitano, con una cornice di pubblico mozzafiato, ospiterà una partita importante normalmente, ma ancor di più quest'anno e in questo momento. I Colchoneros infatti sono soltanto due punti sopra rispetto ai cugini Blancos, che con un successo in trasferta compierebbero il sorpasso. E continuerebbero a mettere pressione al Barcellona dopo il pari al Camp Nou in Copa del Rey.

Le altre gare - Il Barcellona, di par suo, sarà impegnato al San Mames. L'Athletic Club non ha cominciato bene, ma è in netta ripresa e non sarà facile per i catalani espugnare La Catedral, soprattutto per l'ambiente che l'attende. Un successo, però, potrebbe voler dire tanto, a maggior ragione dopo il 2-2 col Valencia di sette giorni fa e il secondo pari di fila in Copa col Real Madrid. Delle prime quattro l'impegno più semplice è certamente quello del Siviglia, che attende l'Eibar al Sanchez-Pizjuan ed è chiamato a vincere per blindare la quarta posizione. Dietro c'è il Getafe, che morde e se la vedrà col Celta Vigo oggi pomeriggio, mentre i cugini del Betis saranno di scena sul campo del Leganes alla ricerca di un altro smacco tra andalusi.

Real Valladolid-Villarreal 0-0 (ieri)

Getafe-Celta Vigo (oggi, ore 13)

Atletico Madrid-Real Madrid (oggi, ore 16.15)

Espanyol-Rayo Vallecano (oggi, ore 18.30)

Girona-Huesca (oggi, ore 20.45)

Leganes-Real Betis (domani, ore 12)

Valencia-Real Sociedad (domani, ore 16.15)

Siviglia-Eibar (domani, ore 18.30)

Athletic Club-Barcellona (domani, ore 20.45)

Alaves-Levante (lunedì, ore 21)