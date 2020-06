Lingard e Alexis Sanchez: lo United punta al doppio addio per avere i fondi per Sancho

Il Manchester United sta cercando fondi per il colpo Jadon Sancho. La società inglese vuole vendere Jesse Lingard e Alexis Sanchez per arrivare al giocatore valutato 110 milioni di sterline dal Borussia Dortmund. 35 i milioni di sterline che possono arrivare dal Newcastle, in caso di takeover saudita, per Lingar. La chiave, però, sarebbe cedere il cileno ora in prestito all'Inter fino a fine campionato (mentre l'intesa sull'Europa League è da trovare, ndr). Le 505mila sterline alla settimana percepite a Manchester sono un ingaggio che, in caso di addio, libererebbe spese pesanti per i Red Devils. Su Sanchez ci sarebbe il Tottenham.