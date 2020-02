vedi letture

Lione, Aouar: "A Torino non saremo vittime sacrificali. Abbiamo giocato una grande partita"

Houssem Aouar, nominato man of the match di Lione-Juventus e autore dell'assist per il gol decisivo di Tousart, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Sapevamo di non essere favoriti ma abbiamo disputato una grande partita e dovremo fare altrettanto al ritorno. È solo la prima tappa, non abbiamo ancora fatto niente. Andremo a Torino con grandi ambizioni; adesso però dobbiamo concentrarci sul campionato, abbiamo bisogno di punti. Poi non faremo le vittime sacrificali, bisogna avere fiducia".