Lione, Depay non esclude di firmare col Barcellona a gennaio. Sull'olandese c'è anche la Juve

Il futuro di Memphis Depay potrebbe essere al Barcellona già a gennaio. Secondo quanto riferito da CBS Sports l'attaccante del Lione, che piace molto anche alla Juventus in Italia, non avrebbe escluso di poter firmare coi catalani alla riapertura del mercato. L'olandese infatti preferirebbe non rinforzare una diretta avversaria del Lione come il Paris Saint-Germain e inoltre vorrebbe tornare a lavorare con Ronald Koeman che siede sulla panchina dei blaugrana.