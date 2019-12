Lippi: "La Juve può vincere la Champions. Non esiste un caso CR7"

© foto di Andrea Piras

"Sono ottimista, più degli altri anni". Marcello Lippi alimenta le speranze dei tifosi della Juventus. Ai quali la vittoria in Champions League manca dal '96, quando in panchina c'era proprio l'allenatore viareggino. Oggi ospite di Dribbling su Raidue: "Credo che i bianconeri siano rientrati nel ristretto gruppo delle favorite alla vittoria finale".

C'è un caso Cristiano Ronaldo?

"No. Io ho gestito tanti campioni, sono persone intelligenti e CR7 lo è. Se ci si arrabbia per una sostituzione non si sta offendendo il proprio allenatore, ma un compagno di squadra che fa gli stessi sacrifici e non è giusto".

Domani ci sarà Lazio-Juve.

"Inzaghi è bravo, giovane e sta facendo bene. Saprà individuare i punti deboli della Juve, anche se non credo ce ne siano".