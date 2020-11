Lippi: "Pirlo mi ricorda Zidane. Impressionante il parallelo tra l'inizio delle due carriere"

Marcello Lippi, storico ex juventino non che ct campione del Mondo nel 2006, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport a proposito della sfida tra due sue ex allievi come Zidane e Conte: "Non avrei mai pensato di vedere Zizou in panchina, da un giorno all'altro mi disse che avrebbe provato a diventarlo. Andò a vedere gli allenamenti del Real, poi la panchina del Castilla, poi vice di Ancelotti... impressionante il parallelo con Pirlo che mi diceva le stesse cose: s'è guardato intorno un paio d'anni e poi mi ha detto che voleva diventare allenatore. La sfida di stasera arriva in un momento particolare per entrambe le squadre che non sono al massimo. Per l'Inter è solo un problema di risultati perché sta giocando bene. In panchina i due tecnici riflettono il loro "io" calciatore. Zidane aveva la capacità di comunicare con un gesto. Fa lo stesso in panchina e mi ricorda Pirlo. Conte era un generoso e dava tutto in ogni situazione. E' una batteria che si ricarica da solo e con l'energia degli altri".