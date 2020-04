live A Casa Con La Juve, Vucinic: "Il primo Scudetto è il più bello"

Due giocatori che sono rimasti nel cuore del popolo bianconero. Mirko Vucinic e Marco Storari in diretta “A Casa Con La Juve” per risvegliare vecchi ricordi cari. L’attaccante ha vestito la maglia bianconera tra il 2011 e il 2014, l’estremo difensore tra il 2010 e il 2015. Ospiti di Claudio Zuliani ed Enrico Zambruno su Juventus TV, rispondono anche alle domande dei tifosi che interagiscono con i loro commenti in diretta.

15.00 - Comincia la diretta

Come state?

Vucinic: "Periodo particolare perché siamo chiusi a casa. Gioco con i bambini, non leggo libri e neanche Storari ne ha mai letti (sorride)".

Storari: "Ne avrò letti una ventina. Studio con i bambini al mattino, ne approfitto per studiare inglese. Per fortuna abbiamo un giardino e passa un po' meglio".

Mirko se ti dico "Juve" cosa ti viene in mente?

Vucinic: "C'è stato un gruppo, il primo Scudetto è stato bellissimo".

Marco tu c'eri anche l'anno prima...

Storari: "C'è stata un'ondata nuova, è cambiato un po' tutto. Non pensavo di arrivare alla Juve, fu per l'infortunio di Gigi Buffon al Mondiale".

Mirlko, ti dava un po' di fastidio quando ti attaccavano per gli alti e bassi?

Vucinic: "No e l'importante è che comunque giocavo sempre".

Storari: "Ricordo che una volta Mirko in amichevole ci impressionò. Conte si girò e disse 'ragazzi, abbiamo preso un fenomeno'".

Mirko sentivi le partite difficili?

Vucinic: "No, anzi. Le gare importanti mi gasavano sempre".

Gli unici di Vucinic

"Quando avevo 12-13 anni al primo allenamento mi hanno scartato. Poi mio padre mi portò dall'allenatore della prima squadra e grazie a lui mi diedero la possibilità di giocare con i Pulcini".

La parata più cara di Storari

"Il doppio intervento contro l'Inter, mi rialzai a prendere la ribattuta di Icardi".

Arriva Simone Pepe

Il gol più bello di Pepe

"Quello con la Lazio, di rovesciata, il gran merito su Andrea che fece un gran cross".