LIVE TMW - Allegri: "Vinto contro un buon Milan. Ora testa al campionato"

Dopo la vittoria sul Milan in Supercoppa italiana, Massimiliano Allegri parla dalla sala stampa di Gedda: “Stasera abbiamo fatto una buona partita, contro un buon Milan. Potevamo fare meglio nella costruzione dell’azione come abbiamo fatto con Dybala. Abbiamo giocato due partite da dentro-fuori e le abbiamo vinte. Sono contento per quelli che sono entrati, perché sono entrati Bernardeschi e Khedira alla fine e si sono comportati bene. Siamo una squadra compatta, indipendentemente da chi va in campo”.

Sulla sofferenza.

"Abbiamo preso un contropiede in 10 contro 11 e poi abbiamo perso un paio di palloni con Cancelo, Finché sono stati dentro con le due punte, abbiamo avuto qualche problema. L’obiettivo era quello di vincere e ora dobbiamo rituffarci nel campionato perché non possiamo e non dobbiamo lasciare punti per strada”.

Sul pubblico.

"È stato stupendo"

Su Banti.

"Non ho mai detto nulla sugli arbitri. Penso sia stato molto bravo".

Su Ronaldo. "La partita l'abbiamo preparata bene ed è stato un ottimo test anche in vista della Champions League. Ronaldo è con noi, è sempre decisivo nelle finali e anche questa sera lo è stato”.

Su Mandzukic.

"Per Mario è stato smentito tutto, rideva. Le partite vanno giocate fino in fondo perché sono secche. Sull'1-0 non era chiusa e dobbiamo migliorare segnando più gol"

Sul mercato.

"Non ci saranno movimenti in entrata. La squadra è questa".

Sulla Champions.

"Penseremo all'Atletico a tempo debito. Dobbiamo pensare al campionato e alla Coppa Italia, dobbiamo migliorare su quello"

Sul Milan.

"Ha fatto una partita equilibrata, ben fatta. La gara è stata decisa da un episodio”