LIVE TMW - Allegri: "Vogliamo vincere la Champions. Higuain va limitato"

Fonte: Inviato a Jeddah, Arabia Saudita

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del King Abdullah Stadium di Jeddah, dove domani si giocherà la finale di Supercoppa Italiana tra i bianconeri e il Milan. Queste le sue parole:

Su chi gioca in attacco: "Di sicuro gioca Ronaldo. Poi al posto di Mandzukic uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. L'altra maglia è di Dybala".

Sul rapporto con la Supercoppa: "E' difficile farsi un'idea sul perché perdi due partite ai rigori contro Napoli e Milan e una con la Lazio, persa al 93'. Per far si che domani sia diverso, dobbiamo fare una bella prestazione. I 22 punti che ci sono in campionato si azzerano. E' un test importante, come lo è stata Bologna e come sarà con l'Atalanta in coppa ci serviranno per preparare al meglio la Champions. Le partite secche si giocano in maniera diversa rispetto al campionato".

Sulla mentalità portata da Ronaldo: “Per dimostrare la mentalità, devi vincere. Se si alzano trofei, Cristiano ha dato consapevolezza, se non vinci non c’è niente. È normale che lui sia abituato a queste partite, ha vinto 4 delle ultime 5 Champions. Non scordiamoci che anche noi abbiamo giocato due finali di Champions contro le due squadre più forti al mondo, ovvero Barcellona e Real. E ci siamo comportati bene sia contro il Bayern Monaco sia contro il Real Madrid”.

Su Cancelo e D. Costa-Bernardeschi: “Speriamo di non andare ai supplementari. Per quanto riguarda Cancelo, sta bene. Davanti il cambio può essere quello, ma anche fatto a gara in corso. Kean si è comportato bene a Bologna e anche in mezzo stanno bene tutti. Domani, per noi è un buon test in vista delle altre sfide secche”

Sul Milan: “La più grande qualità della Juventus è avere grande rispetto dell’avversario e l’umiltà nella fase difensiva. Contro la Roma, con il palleggio in mano loro, abbiamo sofferto e ci siamo coperti bene. Non dobbiamo perdere questa qualità. Ripeto, che noi la partita col Real Madrid l’abbiamo persa perché abbiamo fatto una brutta difesa nel secondo tempo”.

Su Paquetà: “Già faccio fatica a vedere i miei… L’ho visto mezzora”.

Sull'andamento: "Il campionato è un nostro obiettivo come lo sono la Supercoppa, la Champions e la Coppa Italia. Dobbiamo arrivare a vincere più trofei possibili. Ronaldo è straimportante, è un valore aggiunto"

Sulla Champions: "Vogliamo vincerla".

Su Higuain: "Mi aspetto di trovarmi davanti un giocatore voglioso di riscattare la sconfitta di Milano. Higuain cercherà di fare una grande partita. Dobbiamo limitarlo"

Sull’adattamento: “Un giorno d’allenamento cambia poco e niente. Lo vedremo domani se sarà valsa la pena arrivare prima o dopo”.

Sull'attacco: "L'arrivo di CR7 ha migliorato un reparto già molto forte".

Su Kedhira: "Sami ha passato i primi quattro mesi giocando pochissimo. A Bologna ha fatto una buona partita. Domani gioca o lui o Betancur. Lo stiamo recuperando nella fase cruciale della stagione e lui serve alla squadra".

Su Ramsey: "Di mercato non parlo. E' un giocatore dell'Arsenal e non posso parlarne. Anche perché la rosa della Juve è a posto così"