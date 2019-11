LIVE TMW - Atalanta-City, Stones: "La concorrenza fa bene, importanti i 3 punti"

19.05 - Sarà John Stones, difensore centrale del Manchester City, al fianco di Josep Guardiola prima della sfida fra Atalanta e Manchester City, in programma domani alle 21 a San Siro.

19.15 - Inizia la conferenza stampa di Stones. "Dobbiamo fare bene, la concorrenza fa bene, la squadra deve giocare bene anche con le defezioni di Laporte e Sané. Dobbiamo giocare per loro, continuare a lavorare in allenamento, arrivando ad alti livelli".

Ha avuto un periodo frustrante sugli infortuni. "Sicuramente è stato un periodo difficile, ho sofferto un altro problema, è difficile non giocare e non essere a disposizione del mister. Spero di stare bene il più tempo possibile e di dare il massimo a livello individuale e per la squadra".

Sia Rodri che Fernandinho hanno giocato in difesa, quanto vi ha colpito in modo positivo le prestazioni? "Soprattutto Fernandinho, ha svolto diversi ruoli, sembrava che avesse giocato quel ruolo in tutta la sua carriera. Bisogna accettare quello che chiede il mister senza porre troppe domande, bisogna farlo al massimo, tanto di cappello a questi due giocatori. Sono un esempio anche per i giovani bambini per l'esempio".

Quanto sono importanti i momenti come quelli di Walker al novantesimo? "Abbiamo meritato questa vittoria per il modo in cui abbiamo giocato. Molti momenti della partita sono andati contro di noi, gli avversari hanno perso tempo ma il nostro calcio ha parlato per noi. Siamo stati bene in tutti gli aspetti, questo dimostra la nostra mentalità. Walker ha tirato con il mancino, solitamente non lo avrebbe fatto. L'importante è arrivare ai tre punti".

19.25 - Fine della conferenza stampa di John Stones.