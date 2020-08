live Atalanta, De Roon: "Non so se riusciremo a ripeterci. Vogliamo fare sempre meglio"

vedi letture

Insieme a Gian Piero Gasperini ci sarà Marten De Roon nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Paris Saint Germain valida per i quarti di finale di Champions League. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com a partire dalle 18.30.

18.39 - Inizia la conferenza stampa.

Sarà la partita più importante della carriera per tutti voi. È curioso di affrontare il PSG o l'emozione avrà la meglio?

"Sarà una partita molto importante per tutti, per i giocatori, per la città e per l'Italia. Ci prepariamo come al solito, sarà una gara come tutte le altre anche se sarà importantissima visto che gli ottavi di Champions rappresentano un sogno per tutti noi. Sappiamo di poter giocare alla pari contro tutti. Neymar, Mbappé* e Thiago Silva sono abituati a queste sfide ma noi siamo pronti, carichi e concentrati".

Dall'Everton ai quarti di Champions. Dove può arrivare l'Atalanta?

"Abbiamo raggiunto risultati straordinari, da quando è arrivato il Mister siamo sempre migliorati e siamo andati sempre più in alto. Non so se saremo in grado di ripeterci ma l'importante è vedere la crescita. Proveremo sempre a migliorare".