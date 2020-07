live Atalanta, Gasperini: "A Muriel gli è andata bene. Dietro abbiamo fatto 10' da incubo"

Dove può arrivare questa squadra?

"Siamo vicinissimi a tornare in Champions League, manca solo la matematica. Poi continueremo a giocare queste cinque partite per cercare di raggiungere gli obiettivi che mancano. Cercheremo di prepararci per partite difficili e vere. Abbiamo alcuni record da centrare, il numero di gol e di vittorie ad esempio. Di motivazioni ce ne sono moltissime".

Se vogliamo cercare un difetto: il primo gol?

"Abbiamo fatto dieci minuti da incubo, i primi 10' abbiamo concesso molto. Questo si ripete molto spesso ad inizio gara, ultimamente lo avevamo cancellato, oggi si è ripetuta ma non è facile giocare ogni tre giorni".

Malinovskyi?

"È stato strepitoso, ma tutti hanno fatto bene. Mi sono permesso di lasciare fuori diversi giocatori. Ho visto anche altri giocatori. Temevo questo tipo di partite, sono partite che possono essere delle trappole: se non fatte nel modo giusto rischiano di essere difficili. Abbiamo fatto bene".

Pasalic?

"È un giocatore che può giocare in diversi ruoli. La sua forza è quando spinge sugli inserimenti centrali, sa fare gol in ogni modo. Ha dei tempi di inserimento buonissimi che lo portano molto spesso in zona gol".

Muriel?

"Ha preso qualche punto in testa. Gli è andata bene, è scivolato male in casa. Ha preso questa brutta botta, poteva rimanere secco (ride, ndr). Meno male che ha la testa dura, speriamo possa recuperare in fretta".

Ilicic?

"Dobbiamo recuperarlo al meglio, ma ha fatto delle buone partite come a Torino con la Juve. Ha perso un po' di peso, gli siamo tutti addosso per riportarlo al miglior Josip possibili".

