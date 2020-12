live Atalanta, Gasperini: "Dispiace l'ostruzionismo del Midtjylland. Non era adatto alla partita"

Prende la parola il tecnico. "Sì, con un risultato che ci dà un piccolo vantaggio verso Anfield. La gara si è incanalata male all'inizio, abbiamo avuto opportunità per raddrizzarla, ma questo è un momento di difficoltà realizzativa. Però la squadra va premiata".

La sostituzione di Gomez, dal punto di vista tattico, era un segnale? "Non ero soddisfatto della prestazione del Papu, con Ilicic ho tentato di migliorare, il salto di qualità ce l'ha dato Amad, davanti facciamo un po' di fatica. Il resto della squadra ha fatto molto bene, ho visto impegno da parte di Zapata, di Muriel. Speriamo trovino una condizione migliore".

Qual è il problema dei due colombiani? "Hanno dato tutto quello che avevano oggi, gli avversari erano molto fisici, forte nei contrasti, trovando squadre che hanno vinto il campionato nel loro paese. Non è semplice giocare sempre dal punto di vista tecnico, ma l'ha decisa un difensore".

Romero è un valore aggiunto per la squadra... "Sì, si fa apprezzare molto nel piano difensivo, riesce a tenere molto bene dietro. All'andata era stato protagonista con un assist, oggi ha trovato il gol, anche molto bello e utile".

Riuscite a recuperare qualcuno? "Molto difficile, se non per Gollini, per fortuna è una forte contusione, gli altri alle prese con il Covid vedremo domenica. Anche per lui bisogna vedere, in pochi giorni sta recuperando. Pasalic... fare una previsione è difficile, ieri e oggi va molto meglio".

Che opinione si è fatto del Midtjylland. "Sapevamo avesse forza fisica, è sempre stata in gara, molto in equilibrio, Ha fatto una tattica molto difensiva rispetto al solito, mi è dispiaciuto l'iostruzionismo, il perdere tempo. Mi sembrava non adatto alla partita".

Per la terza volta di fila arrivate a una fase a eliminazione diretta. "Non stiamo attraversando un momento semplice in attacco, alcuni giocatori non sono al meglio, abbiamo comunque la loro disponibilità fortunatamente altrimenti diventa un problema. Il resto della squadra ha un'ottima condizione, anche questa sera non era facile giocare negli spazi. Il fatto che la società sa che a febbraio-marzo giocherà ancora le coppe sia un ottimo traguardo, ha il tempo: la partita di mercoledì sarà molto importante, si può pensare in chiave europea e quel che è il proseguo del campionato".

