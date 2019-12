LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Ilicic? Vedremo domani. Gol irregolare"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Gewiss Stadium, Bergamo

17.15 - Tra pochi minuti l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il match contro l'Hellas Verona.

17.22 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.

Troppi errori?

"Soprattutto nella prima parte ci hanno tolto le fonti di gioco, vincevano spesso i contrasti. Hanno messo in campo tutte le loro caratteristiche, ma era una cosa che ci aspettavamo. Poi c'è stato quel gol che ha complicato la partita. Abbiamo fatto un secondo tempo migliore, anche se ti trovi in svantaggio 2-1. Ribaltare questa gara è stato difficile".

Il primo gol?

"Era irregolare. Noi ci abbiamo messo un po' del nostro, sembrava il festival...però era un gol irregolare".

Ilicic?

"Vediamo domani. Non credo sia uno stiramento, si è contratto il flessore. Vediamo se può recuperare. Ogni tanto ha questi blocchi".

Malinovskyi?

"È un bel giocatore, ha questo sinistro importante. È un ruolo che è abbastanza coperto, non gioca con quella continuità perché il Papu è straordinario. Malinovskyi va bene lo stesso, riusciamo a giocare bene. È normale che nel finale abbiamo potuto spingere in maniera diversa anche i difensori, a volte devo proporre qualcosa di diverso (ride, ndr)".

TMW - La prestazione di Muriel? I tre punti sono importanti?

"Muriel ha fatto una discreta partita, poi l'attaccante va valutato per i gol. Io l'ho valutato anche nel gioco d'attacco. Sono tre punti positivi per la classifica, la Champions è diversa. Abbiamo un giorno in più per prepararla, dobbiamo fare tutto bene. Loro sono forti, si giocano la qualificazione. È una finale. Questi tre punti sono importanti per il campionato, in rimonta è un grande segnale. Abbiamo recuperato sulla Roma, speriamo di recuperare anche stasera".

Una vittoria da 6 punti.

"Abbiamo continuato a giocare, abbiamo un buonissimo spirito. È chiaro che siamo tornati a fare qualche regalino che da tempo non facevamo più. Questa vittoria vale molto per il morale e per l'autostima".

Il Verona?

"Nella parte iniziale uscivano con più gamba, noi dovendo giocare in casa non potevamo pareggiare. È chiaro che le distanze si allungano un po' e inizi ad avere un po' di spazi nel finale".

17.31 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.