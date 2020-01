LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Reazione pazzesca, primo tempo perfetto"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Il tonfo interno contro la Spal è stato soltanto un incidente di percorso, a Torino l'Atalanta riprende ad essere la macchina da guerra e da gol che tutti conoscono: straripante Ilicic, devastante Gomez, pazzesco Muriel che entrato all'82' è riuscito comunque a segnare una doppietta. A breve, il tecnico Gian Piero Gasperini si presenterà nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino per analizzare la vittoria per 7-0 ottenuta sul campo dei granata. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.17 - Comincia la conferenza di Gasperini.

Una partita incredibile.

"Grandissimo primo tempo, mi aspettavo una reazione dopo la sconfitta contro la Spal: ne ero sicuro, questi ragazzi hanno una bella "capoccia", ma non me la aspettavo così. Abbiamo cercato di tornare a fare una partita come con la Dinamo Zagabria. Lo 0-3 era meritato. Nell'intervallo abbiamo avuto il dubbio di come interpretare la ripresa: a Roma con la Lazio siamo passati dallo 0-3 al 3-3. Dovevamo stare attenti e continuare a giocare, quel ricordo un po' ci brucia ancora. In due minuti Ilicic ha chiuso la partita.

Si aspettava un Torino così?

"E' una squadra che ci ha sempre impedito di giocare partite come questa. All'andata avevamo fatto bene, l'avevamo buttata noi come tanti altri punti che avrebbero potuto portarci ancora più in alto in classifica. Pensavo fosse un campo difficile, però il primo tempo nostro ha messo dei bei picchetti".

Che segnali ha avuto da Ilicic e Muriel?

"La sconfitta con la Spal ci ha fatto male. E noi dobbiamo cominciare a pensare al Valencia, per reggere i loro ritmi bisogna fare determinate partite a ritmi elevati. L'Inter è stato un ottimo test, purtroppo abbiamo sbagliato il rigore: avrei preferito lo sbagliasse oggi e segnasse quello là (ride, ndr). Noi dobbiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo, riuscissimo a vincere certe partite non esprimendoci al meglio saremmo con la Juve. Ma siamo già molto in alto, eppure ogni tanto concediamo qualcosa".

Cosa è successo nel finale?

"Il secondo tempo è stato all'acqua di rose. Avendo già pagato a Roma, siamo entrati con più attenzione. Loro hanno avuto un paio di occasioni, ma dopo i nostri due gol è finita. Muriel ha fatto questo spunto e se ha la possibilità di segnare non gliene frega nulla, qualsiasi sia il risultato. Cosa vuol dire infierire? Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato senza voler mancare di rispetto a nessuno. Anzi, lo sarebbe stato giocare tra gli olé. E a noi è successo di prenderne 7 a Milano, poi però abbiamo preso 11 punti all'Inter. Magari è di buon auspicio per il Torino (ride, ndr).

Come sta il Papu?

"E' di acciaio inossidabile".

Ore 23.28 - Termina la conferenza stampa di Gasperini.