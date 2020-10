live Atalanta, Gasperini: "Recupero? Fermi cinque minuti per un rigore già concesso"

Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà nella sala stampa del Gewiss Stadium per poter analizzare la sconfitta contro la Sampdoria.

17.18 - È iniziata la conferenza stampa: "Credo di aver fatto un po' di confusione oggi. È però un passaggio necessario, soprattutto a inizio stagione".

C'era un pensiero alla Champions?

"Indubbiamente c'è stato questo pensiero da parte mia, speravo che non succedesse, ma lo temevo. Le squadre non sono fatte solo dalla prestazione, il problema è che una squadra è composta da conoscenze, da modi di giocare. Se togli queste cose sei è un'altra squadra".

Cosa è mancato oggi?

"È mancata un po' di lucidità e di conoscenze. Abbiamo sempre fatto tanti gol, oggi non abbiamo tirato in porta. Oggi non siamo riusciti in nessun modo ad essere pericolosi".

La Samp è una squadra dura da affrontare.

"Con la Samp puoi fare fatica, ma lo scorso anno abbiamo vinto meritatamente, all'andata abbiamo giocato in dieci. È una squadra che si chiude molto bene e oggi è stata precisa".

Non era d'accordo col recupero?

"Siamo stati fermi cinque minuti per un rigore già assegnato, 4' minuti mi sembravano un po' pochi".

Martedì che gara ci dobbiamo aspettare?

"Sarà un'altra partita, contro una squadra forte. Con il Liverpool ha fatto una bella partita nonostante il risultato, è una squadra giovane e dinamica. Dovremo fare un'ottima gara".

Serve un'altra reazione?

"La reazione c'è stata, i giocatori hanno dato tutto. Sul piano atletico stanno sicuramente bene, adesso pensiamo a un'altra gara".

È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.