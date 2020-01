LIVE TMW - Atalanta, Gosens: "Schalke 04? Se mi vogliono io vado"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20.50 - Tra pochi minuti Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, interverrà in diretta TV ai microfoni di Bergamo TV, durante la trasmissione tematica Tutto Atalanta.

20.55 - È iniziato l'intervento del calciatore nerazzurro.

Il tuo gol di ieri?

"Ho controllato con il sinistro, poi ho calciato senza pensarci. Stiamo lavorando tanto su queste cose, quando è mancato Zapata abbiamo lavorato su altre cose anziché crossare solo dal fondo. Ora si vede che ho migliorato il destro, prima serviva solo per stare in piedi (ride, ndr)".

La tua evoluzione?

"La fascia sinistra è tutta la mia, ho qualche libertà in più. Sto lavorando tanto, ho iniziato tardi da professionista: so che devo fare molto di più per raggiungere un livello alto. Fino a 18 anni giocavo con i miei amici, due volte a settimana".

Dopo la sfida con lo Shakhtar si è acceso qualcosa?

"Ovviamente quella partita ci ha dato una soddisfazione enorme, passare agli ottavi ti dà qualcosa in più. Sapevamo di avere la qualità per mettere in difficoltà tutti, ora si vede in campo".

Cosa le ha chiesto in più Gasperini?

"Non è un ruolo facile, serve sempre un po' di tempo per far bene. Il mister chiede tanto dagli esterni, ma è frutto di lavoro. È un modo di crescere, sono contento di stare così bene".

L'evoluzione passa anche da Gomez?

"Ho maggiore personalità anche perché sento la fiducia di Gasperini. Sono titolare, questo è importante. Lo scorso anno avevo paura di sbagliare, ora vado perché so che posso farlo. Questo cambia davvero tanto".

La nuova curva dà una spinta in più?

"Ci sostengono sempre, lo sentiamo. Lo scorso anno lo sentivamo lo stesso, ma ora è diverso".

Qual è l'obiettivo di stagione?

"Se arriviamo in Europa League è comunque tanta roba. È normale che c'è voglia di Champions, ma anche l'Europa League secondo me è un buon risultato".

Su chi fate la corsa?

"La Lazio sta facendo una cosa incredibile, anche loro lottano per l'Europa. La Roma, con quella rosa, deve puntare alla Champions League".

La Champions toglie energie?

"Le vittorie hanno dato un'energia positiva. È stancante, ma a me ha dato energie in più".

Puntate alla Coppa Italia?

"Anche lo scorso anno siamo arrivati in finale e sappiamo cosa vuol dire giocarla. È la strada più corta per arrivare in Europa, è molto importante anche questa coppa".

Vuole chiudere la carriera allo Schalke?

"Non mi è passata la voglia di giocare allo Schalke e in Bundesliga. Se mi vogliono io vado, è la mia squadra. L'ho sempre detto, non lo dico solo adesso".