live Atalanta, Ilicic: "Io da top club europeo? Per me lo siamo tutti"

19.10 - A breve, in conferenza stampa con Gian Piero Gasperini, ci sarà Josip Ilicic, ancora a secco in Champions League dopo il rigore sbagliato nell'andata contro lo Shakhtar Donetsk.

Cosa si aspetta dalle spagnole? "Sarà una partita molto difficile, tecnicamente sono forti, conosciamo le nostre potenzialità. Speriamo di fare una grande partita, di non lasciare molto spazio e non fare errori. Speriamo in una grande sfida e un risultato positivo".

Davanti vi trovate a occhi chiusi. "Noi dobbiamo giocare come una squadra, non dobbiamo lasciare spazi e creare occasioni. Noi giochiamo per fare gol e per difendere bene, aiutare i difensori. Con il nostro aiuto sarà più facile per loro".

Non c'era a Kharkhiv e Copenaghen, a Dortmund non aveva fatto malissimo... "Ci alleniamo per queste partite, in particolare in Champions. Soffrivo tanto quando non potevo aiutare i miei compagni, anche senza di me possono fare questi risultati. Speriamo in un risultato positivo, prima a domani, poi vediamo cosa si può fare a Valencia, sarà una gara diversa".

Non ha mai segnato in Champions. Pensa ancora al rigore con lo Shakhtar? “No, Il rigore con lo Shakhtar è passato, l’importante è vincere. Non importa se lo faccio io oppure un altro, noi lavoriamo per un risultato”.

Può essere considerato un giocatore di alto livello, da top europeo? “Sinceramente io non penso a queste cose, tutti quanti - da Atalanta - stiamo facendo una competizione molto importante, siamo tutti giocatori europei. Il torneo è molto difficile, ce lo siamo conquistati sul campo. Io faccio parte del mio gruppo, penso che tutti meritino di essere nelle top squadre europee”.

19.35 - Fine della conferenza stampa di Ilicic.