LIVE TMW - #BarellaDay, uscito dalla sede dell'Inter: contratto firmato

Fonte: Con la collaborazione di Alessandro Rimi e Marco Frattino

15.40 - Barella entro domani a Cagliari, poi si riaggregherà all'Inter - Barella ha da poco firmato il contratto con l'Inter, ora è diretto a Lugano per raggiungere la squadra di Antonio Conte ma nelle prossime ore - stasera o domattina - tornerà a Cagliari per poi riaggregarsi al gruppo nerazzurro nella giornata di martedì. Successivamente la partenza della formazione di Conte per l'ICC, torneo estivo che vedrà proprio l'Inter tra le squadre protagoniste.

15.25 - Barella ha firmato - Il centrocampista è appena uscito dalla sede dell'Inter dopo aver sottoscritto il contratto che lo legherà all'Inter. A breve partirà per Lugano, raggiungendo così la formazione di Antonio Conte.

14.55 - Da 45 milioni a 50 - In attesa dell'annuncio ufficiale, ricordiamo l'accordo tra Cagliari e Inter: prestito oneroso di 12 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25, più 8 milioni facilmente raggiungibili e altri 5 legati a eventuali titoli conquistati grazie al giocatore (gol e prestazioni determinanti).

13.56 - Barella in sede per la firma Il centrocampista classe '97 è arrivato pochi minuti fa nella sede dell'Inter per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

12.51 - Terminata la seconda parte di visite - Conclusa anche la seconda parte di visite mediche, al Coni, per Barella. Piccolo bagno di folla all'uscita per il giocatore, che ora si recherà in sede per firmare il contratto.

12.02 - Affare da 45 milioni - In attesa delle firme e poi dell'ufficialità, ricordiamo i dettagli dell'affare: al Cagliari andranno 12 milioni di euro per il prestito oneroso, 25 per il riscatto obbligatorio e poi 8 di bonus facilmente raggiungibili. I conti sono presto fatti: un colpo da 45 milioni di euro per l'Inter di Antonio Conte.

11.40 - Conclusa la prima parte delle visite - Barella ha superato la prima parte delle visite mediche all'Humanitas di Rozzano ed è arrivato pochi minuti fa al CONI per l'idoneità sportiva, ultimo passaggio formale prima di siglare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

11.11 - Visite in corso all'Humanitas - La prima parte delle visite mediche, come di consueto, è già in corso di svolgimento presso la clinica Humanitas di Rozzano. Tra 30/45 minuti il giocatore è poi atteso al CONI per l'idoneità sportiva: da lì alla firma il passo sarà rapido, perché l'Inter vuole che raggiunga il prima possibile la squadra e Conte a Lugano.

11.03 - #BarellaDay - Dopo l'atterraggio di ieri sera a Linate, Nicolò Barella può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Oggi il centrocampista, in arrivo dal Cagliari, sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro.