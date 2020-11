live Benevento, Inzaghi: "Troppe critiche dopo lo Spezia, i ragazzi vanno solo ringraziati"

vedi letture

Filippo Inzaghi è appena arrivato in conferenza stampa per commentare la vittoria a sorpresa ottenuta contro la Fiorentina.

Mister, una vittoria che ci voleva...

"Mi piacerebbe si facesse un'analisi più ampia. Dopo la sconfitta contro lo Spezia sembravamo praticamente retrocessi. I nostri tifosi, invece, sono orgogliosi di quello che stiamo proponendo. Nella mia gestione abbiamo forse sbagliato due gare: con lo Spezia e con il Pescara, in serie B. L'ambiente deve darci una mano, io non sono sorpreso dall'atteggiamento che abbiamo avuto oggi su un campo difficile come quello di Firenze, a cospetto di un avversario di un livello superiore".

Quanto è importante il recupero di Barba?

"Al di là di chi ha giocato, voglio fare un applauso a chi rientrava dopo tempo e a chi ha dato un contributo entrando nella ripresa. Se non hai undici guerrieri non torni a casa con un risultato pieno da Firenze, abbiamo addirittura il rammarico per non averla chiusa prima. Il pareggio della Fiorentina sarebbe stato una beffa, ma conosco la serie A e so che la beffa è dietro l'angolo. Tornando alla domanda, Barba si è fatto male praticamente alla prima partita e non l'ho mai avuto a disposizione. Eppure non ci siamo mai lamentati, siamo andati avanti per la nostra strada a testa bassa senza esaltarci per il buon inizio nè deprimendoci dopo la quarta sconfitta consecutiva. Ringrazio tutti questi ragazzi, nello spogliatoio li ho visti felici ed è l'unica cosa che conta".

Nove calciatori su undici l'anno scorso giocavano in B, questo cosa le fa pensare?

"Che la strada è ancora lunga, la mentalità l'abbiamo acquisita sin dalla passata stagione e in campo sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare. Anche i nuovi si sono inseriti bene, il gol nasce dalla voglia di tutti di trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Secondo me si meraviglia chi non ha ben chiaro il nostro obiettivo: oggi abbiamo vinto e l'allenatore è bravo, avesse pareggiato la Fiorentina su quella mischia ci sarebbero stati ben altri commenti. Sappiamo come prepariamo le partite, a volte dimentichiamo e dimenticate che ci sono avversari nettamente più forti".

Spezia definitivamente alle spalle?

"Assolutamente sì. Ma non avevo dubbi. Conosco i ragazzi, so bene quanta voglia avessero di fare una grande partita a Firenze. Non potevo conoscere il risultato in anticipo, ma ero certo della performance di tutti. So come funziona questo gioco, ho le spalle larghe e non mi faccio condizionare da nulla. Dopo lo 0-3 con lo Spezia ho ascoltato giudizi troppo negativi nei confronti di calciatori che ci avevano dato tanto e che sembrava dovessero condannaci alla retrocessione. Se non ci aiutiamo tutti sarà dura mantenere la categoria, se pensiamo di mantenere la A senza problemi siamo fuori strada. La B è stata piena di record ma sono ricordi da mettere nel cassetto, quando ci viene voglia di criticare tutti dopo una sconfitta fisiologica ricordiamoci di cosa ci stanno trasmettendo questi ragazzi da un anno e mezzo a questa parte".