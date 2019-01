LIVE TMW - Boateng si presenta: "Grazie Sassuolo. Ma il Barça è un sogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una trattativa emersa nelle ultime ore e conclusa nel giro di pochissimo tempo. Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore del Barcellona e nella giornata di oggi, alle ore 13, si presenterà nella sala stampa del Camp Nou. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutte le sue dichiarazioni.

13.21 - Termina qui la conferenza stampa di presentazione di Kevin-Prince Boateng.

13.20 - Sull'opportunità Barcellona: "I sogni possono diventare realtà e io lavoro ogni giorno per questo. Col sacrificio e il lavoro possono arrivare opportunità come questa".

Sul video in cui diceva che apprezzava il Real Madrid: "Il migliore del mondo è Messi, non ho altro da dire".

13.17 - Sul suo ruolo: "So qual è mio ruolo, so che non arrivo qua per fare il titolare. Io voglio solo dare una mano quando mi sarà data l'opportunità".

Su Messi e Suarez: "E' un onore. Uno è il migliore al mondo, l'altro uno dei migliori attaccanti. E' bello vederli giocare, per me sarà un regalo giocare al loro fianco".

Sul suo ruolo di falso 9: "Questo ruolo è perfetto per me. Secondo me è importante per un allenatore avere un giocatore come me, sono molto duttile. Ma oggi mi sento bene nel ruolo di falso 9".

Sulle condizioni: "Sto molto bene, ho giocato 90 minuti l'ultima gara e mi sento bene".

Sul futuro: "Voglio conquistarmi la possibilità di restare, vorrei firmare un contratto più lungo col Barça a partire dalla prossima estate".

Sulla possibile convocazione: "Io posso giocare, sto bene e sono pronto. Decide l'allenatore".

Sul Las Palmas: "Quell'esperienza mi aiuterà tanto.Cambiare campionato e paese è sempre difficile, ma per me la Spagna è come essere a casa".

Sulla Liga: "E' uno dei campionati più importanti del mondo, qua ci sono i calciatori più forti del mondo".

13.09 - Sulla trattativa: "Ne avevo parlato col mio agente, già la sola notizia per me era un sogno, poi quando ho visto l'ufficialità ho provato grande gioia".

"Provo sensazioni incredibili, anche se mi è dispiaciuto per il Sassuolo perché eravamo un bel gruppo. Come ho già detto però il Barcellona non si può rifiutare, avevo voglia di venire qua di corsa e non in aereo...".

13.06 . Ecco le prime parole di Boateng: "Ringrazio per l'opportunità di giocare in questo grande club. E' un onore, voglio godermi questo periodo e vincere tutto col Barcellona".

13.02 - Kevin-Prince Boateng arriva nella sala stampa del Camp Nou accompagnato da Jordi Mestre ed Eric Abidal.

12.23 - Dopo aver concluso le visite mediche col Barcellona e aver firmato il suo nuovo contratto, Kevin Prince Boateng sta svolgendo la sessione fotografica di rito all'interno del Camp Nou. L'ex Sassuolo ha scelto la maglia numero 19 per la sua avventura in blaugrana.