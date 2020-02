vedi letture

live Bologna, De Leo: "Dobbiamo prendercela con noi stessi"

Terminata da pochi minuti la sfida tra Bologna e Genoa sul risultato di 0-3. Tra poco in sala stampa del Dall'Ara parlerà l'assistente di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo.

20:50 inizia la conferenza stampa

Il momento chiave è stata l'espulsione di Schouten?

"Nella sostanza sì. Non è un attenuante perché poi la gara è stata lunga e la potevamo gestire meglio, senza subire il secondo gol. Credo che stessimo facendo la gara come l'avevamo preparata, arrivando nelle zone dove volevamo con una certa frequenza. Non abbiamo corso grandi rischi ma se abbiamo perso con questo passivo dobbiamo prendercela con noi stessi. Con un ritmo più spezzettato la squadra più esperta si trova a suo agio".

La gestione dell'arbitro le è piaciuta?

"Non mi esprimo su questo".

Sabatini ha detto che dovete puntare all'Europa League.

"Noi siamo arrivati l'anno scorso con l'obiettivo della salvezza. Quest'anno vogliamo puntare a fare uno step in più, continuando a migliorare e rimanendo coerenti con le nostre idee di calcio".

Orsolini e Barrow hanno deluso, forse perché non erano al massimo

"Non sono d'accordo. In settimana si sono allenati in maniera intermittente ma al netto delle difficoltà che ci ha dato il Genoa io credo che stessero facendo una discreta partita e fossero presenti: certo, magari potevano essere più precisi negli ultimi 30 metri ma vale per tutti".

Com'è lavorare con Mihajlovic?

"Ti aiuta a stare sempre sul pezzo, ti indica la strada, mi ha aiutato ad acquisire una mentalità vincente e a lavorare per migliorare il mio contributo. Una persona molto aperta e abile a delegare. Persona umile e sempre aperta al confronto, quest'anno sta dando a tutti una prova incredibile. Mi sento cresciuto come uomo e come professionista".

Sinisa si è arrabbiato molto con l'arbitro all'intervallo: come mai?

"Non saprei. Immagino che il mister abbia parlato del ritmo troppo spezzettato. Però sapete bene che Miha è diretto ma pronto a tornare sull'obiettivo e quindi ha subito parlato alla squadra cercando di caricarla".

In chiave Udinese si potrà recuperare qualche infortunato?

"Non so chi abbia più chance. Non voglio sbilanciarmi. Voglio dire una cosa però: numericamente abbiamo delle difficoltà, però se abbiamo elogiato i ragazzi che sono subentrati nelle ultime gare non possiamo guardare oggi agli assenti. Domani comunque i responsabili sanitari ci aggiorneranno".

21:00 termina la conferenza stampa