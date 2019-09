LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Genoa organizzato. Dubbio Krejci-Mbaye"

Vigilia di Genoa-Bologna a Casteldebole per i felsinei. In conferenza stampa presenti i vice di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo e Miroslav Tanjga e anche Andrea Poli.

13:00 comincia la conferenza stampa. Prima domanda per Emilio De Leo

La sconfitta con la Roma è già dimenticata?

"Deve permanere il rammarico, certamente. Fa bene a volte anche portarsi dietro un po' di rabbia per come è finita. Per il resto abbiamo avuto una reazione coraggiosa e sin da subito ci siamo detti di concentrarci per la sfida contro il Genoa. Andiamo in Liguria sereni e fiduciosi".

Stessa domanda per Poli.

"Abbiamo fatto un'ottima partita domenica pomeriggio contro una squadra forte. A livello di campo vi posso dire che ho avuto sensazioni molto positive, non ho avuto l'impressione di una loro netta superiorità. L'occasione più nitida è quella capitata a Soriano dopo un'azione molto ben impostata dalla squadra. Anche domenica quindi, pur con un po' di difficoltà, abbiamo giocato alla pari. Sono contento della prestazione ma non certamente del risultato. Poi è chiaro che il percorso di crescita deve continuare ma abbiamo tempo e voglia di farlo".

Per De Leo: è un vantaggio giocare subito?

"Qualche scoria notturna l'abbiamo avuta. Ma dobbiamo ripartire dalle cose buone ed è una fortuna giocare immediatamente".

Per De Leo: avete in mente una formazione per domani? E può pesare che il Genoa abbia giocato venerdì?

"Dijks non lo avremo per un po', Danilo contiamo di averlo domenica. Per il resto non starei a soffermarmi sul fatto che loro abbiano avuto qualche ora in più per riposare. E sulla formazione: penseremo a mettere in campo l'11 migliore, senza calcoli di turnover".

Per Tanjga: prima della Roma aveva detto che si poteva vincere. La sua sensazione prima del Genoa qual è?

"Nel calcio bisogna essere abituati a vincere e perdere, dobbiamo dimenticare quello che è successo domenica e pensare a vincere domani avendo tutte le qualità per farlo".

Per De Leo: Krejci non nasce terzino ma l'avete adattato: sarà lui a sostituire Dijks o sarà Mbaye?

"Mbaye lo vediamo positivamente, l'anno scorso ha dimostrato di essere un calciatore molto affidabile e anche quest'anno si è messo a disposizione. Abbiamo due opzioni e valuteremo quale sia quella migliore".

Per De Leo: anche il Genoa arriva da una giornata no ma riflette già il gioco di Andreazzoli?

"Secondo me sì perché hanno avuto due battute a vuoto ma sono una squadra che non specula mai e hanno fatto investimenti importanti. Andreazzoli è molto bravo a dare un'impronta e a cercare il bel gioco. Stanno lavorando e devono ancora migliorare come noi del resto; l'impressione nostra è di affrontare una squadra insidiosa, brava ad occupare gli spazi e ad inserirsi. Sono molto ben organizzati".

Per Poli: com'è giocare con Medel? E come giudichi la tua stagione fin qui?

"Io ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e Medel lo inserisco in questa lista. Si è messo subito a disposizione della squadra e averlo accanto motiva molto e fa migliorare tutti. È un motivatore e un grande piacere averlo di fianco. La società ha fatto un grande acquisto. Io cerco di dare sempre me stesso, di mettermi a disposizione dei compagni e cerco sempre di dare un contributo".

Per Poli: un pensiero su Schouten.

"Lo vedo bene in allenamento, ha geometrie importanti e potrà darci una mano".

Per Tanjga: come si può lavorare per migliorare Skorupski?

"Sicuramente è un grande portiere ma questa domanda la dovete fare a Luca Bucci (preparatore dei portieri, ndr)".

Domanda di TMW per De Leo: a caldo aveva detto che contro la Roma il primo tempo non aveva funzionato il pressing. Rivedendo la gara è emerso altro?

"Confermo quanto detto. Il mister ce lo chiede sempre di avere un approccio determinato, di credere alla strategia di gara, di giocare con leggerezza e spalvaderia. Abbiamo rivisto situazioni tattiche che sottolineavano il fatto che siamo stati remissivi e timidi, con distanze lunghe e ampie; nel secondo tempo con più coraggio siamo riusciti a mettere in pratica quello che avevamo provato, pressando più alto e creando più occasioni. Io salvo la capacità di saper soffrire e la consapevolezza che ci possono essere momenti difficili senza farsi prendere dallo sconforto".

Per De Leo: come gestite le tre partite in otto giorni?

"La terza partita è quella che ci valutare di più le condizioni psicofisiche dei giocatori. Abbiamo una rosa ampia e con il Genoa non abbiamo problemi legati rispetto alle partite ravvicinate".

Per De Leo: scatta l'ora di Skov Olsen?

"Lui sta lavorando molto bene. Oltre ad aver rotto il ghiaccio a Brescia, sta entrando in pieno in quella che è la nostra realtà. Lo abbiamo a disposizione e nelle prossime gare sarà schierato".

13:26 termina la conferenza stampa di De Leo, Tanjga e Poli.