LIVE TMW - Bologna, Denswil: "A sinistra? Per me non è un problema"

Alla vigilia di Bologna-Atalanta per i rossoblu appuntamento con la conferenza stampa pre partita. Tra poco a Casteldebole si presenterà in conferenza il difensore olandese Stefano Denswil.

13:33 inizia la conferenza stampa

Come stai fisicamente? E come ti trovi nel nuovo ruolo di terzino sinistro?

"Ho subito un colpo al piede durante la partita contro il Milan e sono stato fuori qualche giorno d'accordo con lo staff sanitario. Da due giorni mi alleno senza problemi. Per me giocare a sinistra non è una novità e non è un problema per me giocare lì".

Quali sono le difficoltà che hai incontrato fin qui?

"Per un difensore ci sono molte più cose da imparare dal punto di vista tattico e poi bisogna affrontare giocatori molto più forti. Nel Bruges lottavo per vincere il campionato e attaccavamo sempre, con il Bologna c'è un piano partita diverso".

Sei soddisfatto di quanto stai facendo a Bologna?

"All'inizio ti guardi intorno e cerchi di imparare da tutti. Ho incontrato delle difficoltà, lo so, anche per la lingua del calcio. Sto facendo del mio meglio ma sono comunque molto soddisfatto anche perché qui mi trovo bene".

Come vive un olandese a Bologna e nel calcio italiano?

"C'è pressione, si avverte anche perché se un difensore sbaglia è quasi gol ma se non la si sopporta si può sempre fare un altro lavoro. Ho deciso di venire in Italia anche per mettermi alla prova su questo e per crescere".

14:02 termina la conferenza stampa