LIVE TMW - Bonucci da Riyad: "Ora la sosta con un trofeo in più"

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Capitano e leader della difesa della Juventus, Leonardo Bonucci parla dalla sala stampa dell'Al Hilal Staudi Club a -1 dalla Coca Cola Supercup. La sua Juventus sfida infatti la Lazio di Ciro Immobile nella capitale saudita, Riyad. Segui la conferenza stampa sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. "La gara contro la Lazio ci ha insegnato che gli episodi decidono le gare. Siamo consapevoli che la Lazio sia in forma ma arriviamo da un treno di gare positivo, a livello di prestazione e risultati, questo ci lascia ben sperare per domani. L'obiettivo è arrivare al massimo".

SIete abituati a queste gare ma una sfida così può condizionare la vostra stagione?

"Ogni partita è una storia a se, il nostro obiettivo deve essere fare una gara migliore di Roma dove abbiamo fatto una gara positiva ma dove abbiamo concesso occasioni. Serve arrivare al massimo, un risultato positivo aumenterebbe l'entusiasmo. Speriamo di passare la sosta con un trofeo in più".

Come si ferma Immobile?

"Ha segnato tanto, lavora tanto per la squadra, lo fa anche in Nazionale. Servirà attenzione, è bravo ad attaccare la profondità ma la Lazio non è solo Immobile. E' una squadra ottima, con ottimi elementi, con un'identità di gioco precisa. Servirà una Juventus perfetta".

Come vive la prima finale da capitano?

"La fascia è bella ma cambia poco. Mi sono messo sempre a disposizione, ho sempre avuto bisogno del gruppo per dare il meglio e sarà così anche domani. Il nostro capitano, Chiellini, è con noi e sarà importante nello spogliatoio".

La Lazio vi ha caricati?

"Ci siamo parlati, ci serviva ritrovare entusiasmo. Lo abbiamo fatto bene, stiamo bene fisicamente e mentalmente, sono certo che faremo una grandissima partita contro la Lazio. Dovremo muoverci di reparto per limitare gli inserimenti di Milinkovic e Immobile. Con Sarri abbiamo cambiato il modo di giocare e di interpretare la partita. Siamo a un ottimo punto, non siamo ancora al massimo ma ci stiamo avvicinando".

Che impressione le ha fatto l'Arabia?

"C'è entusiasmo. Col Milan, a gennaio, c'era calore. I tifosi e il loro entusiasmo dopo la vittoria ci hanno accompagnati. Ho parlato con Giovinco in questi mesi, mi ha detto che il popolo saudita è affezionato al calcio e vogliamo dare una gioia ai tifosi".

I gol presi sono troppi?

"Ci danno fastidio e dobbiamo migliorare. Tanti sono frutto di errori individuale, fanno parte di un percorso di crescita e di adattamento ma fanno parte di un percorso, soprattutto a livello difensivo".

Termina qui la conferenza stampa di Leonardo Bonucci