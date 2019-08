LIVE TMW - Brescia, Balotelli: "Non ho alcuna paura di fallire. Voglio l'Europeo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È il grande giorno di Mario Balotelli al Brescia. 'SuperMario' fra pochi minuti sarà infatti presentato alla stampa nella sede del club. Segui, come di consueto, la diretta testuale di TMW!

17.12 - Il primo a prendere la parola è il presidente del Brescia, Massimo Cellino: "È un'emozione unica aver portato Mario a Brescia. È stato bravo a metterci in condizione di poterlo avere in squadra, dobbiamo ringraziare Balotelli e il suo agente".

Perché puntare su Balotelli?

"L'ho preso perché mi piace a livello fisico e tecnico, non perché dovevo vendere degli abbonamenti in più. Il nostro fine è quello di giocare bene e non vorrei che Mario si sentisse troppo sotto pressione per una scelta del genere. In campo si va in undici, vincono e perdono le squadre e non il singolo calciatore. Tutto il Brescia dovrà quindi dare una mano a Balotelli, Mario deve sentirsi a casa. Se è qui significa che cercava proprio questo, non certo i soldi".

17.14 - Adesso tocca a Mario Balotelli motivare la sua decisione e rispondere alle domande dei media: "C'eravamo già incontrati con il presidente, è nata questa scelta dopo aver parlato anche con Raiola. Non è stato così difficile scegliere il Brescia. Non ho paura, l'obiettivo è far crescere il più possibile questa squadra. Non ho paura di fallire, ne avete sicuramente più voi di me".

Ha parlato con Mancini in questi giorni? Cosa le può dare il Brescia?

"Mancini mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno. Ho scelto Brescia perché quando è arrivata la loro offerta non ho pensato ad altro. Qui posso avere tutto, perché è la squadra della mia città".

Il suo obiettivo è andare all'Europeo del 2020?

"Assolutamente sì".

Argomento razzismo: cosa si aspetta da questo campionato?

"Spero con tutto il cuore di trovare una Serie A cambiata. Non voglio rivedere episodi di razzismo come negli anni scorsi".

- Interviene anche Cellino sul discorso razzismo: "Non bisogna dare la possibilità ai malvagi di farsi sentire. Ho vissuto in Inghilterra e vi assicuro che ho percepito anche io un certo razzismo nei confronti di tutti i non inglesi. Esistono queste cose a tutti i livelli, così come sofferto da Mario in passato"

- Nuove domande per Balotelli. Quanto è cresciuto all'estero?

"All'estero ho passato più anni che in Italia. Sono cresciuto più fuori che dentro al mio Paese a livello calcistico".

Come ha reagito sua madre al trasferimento al Brescia?

"Quando le ho detto che sarei potuto venire a Brescia si è messa subito a piangere. È stata contentissima poi dopo la firma. Mio padre sognava infatti di vedermi giocare qui a casa sua".

Il derby sarà la partita più importante?

"Il derby con l'Atalanta è sicuramente la gara più sentita, ma per me tutte le partite lo saranno allo stesso modo. Giocherò sempre al massimo".

Quanta pressione sente?

"Sto bene, sono tranquillissimo".

- Ultima battuta di Cellino ai giornalisti: "Proviamo a mettere in risalto anche i pregi e non solo i difetti di questo ragazzo, mi raccomando".

17.24 - Finisce qui la conferenza stampa di Cellino e Balotelli. Grazie per aver seguito il Live sulle nostre colonne!