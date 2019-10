LIVE TMW - Brescia, Corini: "Balo? Pochi giocatori spostano gli equilibri"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, interverrà tra pochi minuti all'interno della sala stampa del Rigamonti, per analizzare il match di domani contro l'Inter.

È iniziata la conferenza stampa di mister Corini.

Si gioca subito, non c'è tempo di pensare a Genova.

"Siamo tornati a tarda notte, ci siamo allenati soltanto domenica ma i giocatori a disposizione erano pochi. L'allenamento in preparazione di domani sarà quello di oggi pomeriggio, andremo a disputare una gara contro un avversario molto forte".

Cosa lascia la sconfitta?

"Riguardando la partita ho visto una squadra in controllo, abbiamo creato presupposti per essere pericolosi. La situazione che abbiamo sofferto è stata sulla giocata di Koaumé, ma anche dopo il pareggio la squadra è rimasta in partita. Sul secondo gol dovevamo reagire in maniera diversa, il 3-1 ha indirizzato tutta la gara. Rimane un grande rammarico, avevamo creato i presupposti per una vittoria. Anche questo fa parte di un percorso di crescita, visti i tanti ragazzi che sono alla prima esperienza in serie A".

Ci saranno dei cambi?

"Balotelli e Donnarumma possono giocare insieme, a prescindere dalle caratteristiche devo valutare globalmente la situazione privilegiando alcuni aspetti rispetto ad altri. I giocatori più bravi vanno contestualizzati in base a tanti fattori. Gli aspetti da valutare sono tantissimi, cerco di usare i giocatori nel modo migliore. Poi ognuno può avere le sue idee".

Qual è l'errore da non fare con l'Inter?

"L'esperienza può essere importante, la partita è fondamentale".

Il Brescia sembra aver perso la caratteristica di creare tanto.

"È vero che con Fiorentina e Genoa non abbiamo creato tanto, è mancato qualcosa. Ma dentro un campionato difficile le caratteristiche dei giocatori possono alzare o abbassare il livello, poi si cerca sempre un equilibrio. A volte ci sono delle prestazioni differenti".

È un primo momento di difficoltà.

"Spesso ne ho parlato con voi, io ho ben chiaro il percorso e le difficoltà. Saper leggere le sconfitte fa parte di un percorso fondamentale. Le sconfitte fanno male anche a me, ma devo avere un equilibrio nella valutazione. Questo è un campionato complicato per chi lotta per non retrocedere. Abbiamo giocato contro Juventus e Napoli e in casa contro la Fiorentina. Siamo stati vicini a vincere a Genova, abbiamo anche una partita da recuperare. Ci metto sempre il massimo, l'equilibrio sarà anche saper affrontare questi periodi. Dal momento che ho accettato questo lavoro so cosa vuol dire, io mi devo concentrare sulle cose che posso controllare. Tutto quello che è il contesto esterno non deve interessarmi".

Chancellor come sta?

"Da un primo esame ha uno stiramento al flessore, vedremo poi quale sarà la valutazione, difficile vederlo in queste tre partite".

TMW - Gli infortuni hanno avuto un peso notevole?

"Oggettivamente siamo stati penalizzati, due centrali difensivi sono fuori. Dessena è importantissimo sotto molti punti di vista, la sua perdita sicuramente ci penalizza. Se qualcuno vuole avere una lettura ampia deve valutare anche questo, cerco di uscire da questo periodo nel miglior modo possibile con i giocatori che ho a disposizione".

Come valuta la classifica?

"La classifica si può definire falsata, abbiamo una partita da giocare. Il fatto degli umori lo comprendo, faccio calcio da moltissimi anni. Sono sempre equilibrato finché non arrivo all'obiettivo. So come e devo affrontare la situazione, io posso dedicarmi al massimo il mio lavoro e dire quello che penso. Capisco che il tifoso vive in base al risultato. Ho bisogno di avere risposte dai giocatori per lavorare su altri aspetti, i punti li abbiamo fatti con determinati giocatori".

Balotelli è entrato nel contesto Brescia?

"Pochi giocatori al mondo spostano gli equilibri, Mario deve contestualizzarsi al nostro modo di vedere il calcio. Noi coinvolgiamo tanto le due punte, deve essere uno stimolo per lui. Le punte con me hanno fatto sempre tanti gol, mi aspetto dei miglioramenti".

Che Inter si aspetta?

"Una squadra arrabbiata, vorranno riprendersi i punti persi, ma troveranno una squadra comunque arrabbiata per l'occasione sfumata a Genova. Ognuno ha il proprio obiettivi, metterò in campo una squadra adeguata per cercare di portare a casa un risultato positivo. A me dispiace non avere a disposizione tutta la rosa, al momento è una difficoltà che dobbiamo superare".

È terminata la conferenza stampa di Eugenio Corini.