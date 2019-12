LIVE TMW - Brescia, Corini: "Il mio rapporto con Cellino? A volte capita di litigare"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

La migliore gara della sua gestione?

"Dovevamo dare continuità a quello che abbiamo fatto a Ferrara, anche dal punto di vista della classifica. È stata una vittoria davvero importante".

Torregrossa?

"In tanti si erano dimenticati che ci mancavano giocatori importanti come Ernesto ed Emanuele (Torregrossa e Ndoj, ndr). La squadra per me ha sempre fatto ottime partite, avere tutta la rosa ti permette di alzare la competitività interna".

È la migliore soddisfazione dell'anno?

"La squadra in casa ha fatto partite importanti, ha dimostrato di avere l'atteggiamento giusto per affrontare questo percorso".

TMW - Gran gara di Balotelli. Come sta Ndoj?

"Mario ha fatto una partita di livello, quando il pubblico canta il tuo nome è importante. Ha iniziato un percorso, oggi ho giocato molto bene, gli è mancato solo il gol. Ndoj ha avuto un problema alla caviglia, zoppicava. Non sembrerebbe una cosa grave, aspettiamo gli esami strumentali".

La curva?

"Mi imbarazzo quando cantano il mio nome, basta soltanto un coro. Questa empatia può fare la differenza, Brescia vuole rimanere in serie A. Se lo facciamo insieme siamo più forti".

Al presidente sono fischiate le orecchie?

"Nella conferenza pre gara sono stato esaustivo. A volte capita di litigare, in quel periodo c'è stato un cortocircuito con il presidente, ma può far bene. Come spesso accade si riparte meglio".

Non avete preso gol.

"È importante, quando chi gioca poco entra con questa mentalità vuol dire tanto. Faccio una citazione per Alfonso, ha fatto una partita straordinaria: solo questa mattina ha saputo di non giocare".

