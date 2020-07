live Brescia, Lopez: "Discorso chiuso per la salvezza? Non lo so. Tonali doveva tirare il fiato"

Crede che questa sia un'umiliazione?

"Dobbiamo fare meglio queste partite, soprattutto non dobbiamo prendere gol come ci è capitato all'inizio del secondo tempo come Torino e Roma, poi diventa difficile contro grandi squadre. L'Atalanta è una squadra troppo forte per noi, non siamo stati aggressivi abbiamo fatto giocare dei giocatori che giocano poco. Nel momento in cui prepari la partita si dicono delle cose che poi bisogna fare. Vicino all'area bisogna essere sempre aggressivi. Poi l'Atalanta ti ruba palla, ma non solo a noi. Sapevamo che era una squadra difficile da affrontare".

Perché ha messo così tanti giovani? Li ha mandati allo sbaraglio?

"Non abbiamo tanti giocatori grandi, non è mandare una squadra allo sbaraglio. Papetti ad esempio non ha giocato".

TMW - Perché non ha messo Tonali sin dall'inizio?

"Tonali e Papetti stavano giocando tutte le partite, avevano bisogno di tirare il fiato".

Stava già pensando alla partita con la SPAL?

"No, ho messo i migliori che avevo in campo".

Pensa che la salvezza sia una questione chiusa?

"No, non lo so".

