LIVE TMW - Cagliari, Di Francesco: "Bene nei primi 25', abbiamo tenuto testa. Loro grande squadra"

live Cagliari, Di Francesco: "Bene nei primi 25', abbiamo tenuto testa. Loro grande squadra"

14.30 - Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco interverrà tra pochi minuti in conferenza stampa per commentare la sfida contro l'Atalanta.

14.55 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico rossoblù: "Abbiamo fatto sicuramente bene nei primi 25', abbiamo ribattuto colpo su colpo e abbiamo tenuto testa all'Atalanta. Appena abbiamo allentato la tensione, loro ne hanno approfittato. Abbiamo affrontato una squadra forte, dovevamo essere messi meglio in campo. Abbiamo affrontato una squadra che conosce determinati meccanismi. Abbiamo alternato delle cose buone a delle cose da rivedere".

Come valuta la prestazione?

"Non era facile rientrare nel secondo tempo, potevamo rischiare di prendere più gol. Nell'aspetto mentale la squadra non è uscita dalla partita. Mi è piaciuto meno la capacità di reggere alcuni momenti, sia a livello fisico che mentale. Abbiamo affrontato tre squadre difficili, noi siamo in una fase di costruzione. Abbiamo pagato anche questo".

Ha cambiato il modulo nel secondo tempo?

"Ho cambiato per permettere ad alcuni giocatori di esprimersi al meglio, ho messo il 4-2-3-1, ci ha dato dei vantaggi con Joao Pedro vicino all'attaccante. In alcuni momenti questo sistema ci ha dato qualcosa, in altri meno. Il sistema conta poco, ma conta più l'atteggiamento individuale e di squadra".

Come valuta il momento? Vi preoccupa la sconfitta?

"Ci preoccupa il giusto. Ricordiamoci sempre che abbiamo affrontato una squadra che ne ha fatti quattro alla Lazio e al Torino. Abbiamo affrontato una squadra che va e che concretizza le occasioni con grande facilità. Cragno non ha fatto parate importanti nel primo tempo, nella ripresa è stato bravo in due-tre occasioni come sono stati bravi loro a difendere".

Come si colmano le lacune?

"Si coprono solo col mercato, tanti giocatori arrivano da diversi campionati e si stanno rendendo conto del livello della serie A. La crescita passa anche da queste sconfitte".

14.59 - È terminata la conferenza stampa di Di Francesco.