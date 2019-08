LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Fatico a giudicare un rigore del genere"

Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

Esordio negativo per il Cagliari di Rolando Maran, sconfitto alla Sardegna Arena da un Brescia cinico e volitivo. Il rigore di Donnarumma al 54' certifica la giornata storta dei rossoblù, che ora dovranno valutare le condizioni di Leonardo Pavoletti, uscito poco prima dell'intervallo per una distorsione al ginocchio sinistro.

Ore 23.30 – Inizia la conferenza stampa.

Dopo un inizio positivo, è cambiato tutto.

"Avevamo preparato bene la partita, poi qualcosa ci ha condizionato, come due rischi nel primo tempo. Potevamo comunque portare a casa il risultato, viste le occasioni, ma non è andata bene. Non siamo stati continui nell'essere squadra, anche a centrocampo, ma al di là di tutto dobbiamo sbagliare meno ed essere più lucidi, meno prevedibili".

È mancato qualcosa in fase di non possesso?

"Sicuramente nel primo tempo siamo stati un po' statici, abbiamo perso un po' di coraggio che non deve mai mancare. Loro sono stati bravi a venire in pressione sul portatore, ma tocca a noi creare situazioni da gol. Non siamo stati precisi, ma nelle prime partite c'è sempre il rischio di trovare una squadra più rodata, speriamo che sia solo un episodio".

Mister, stupisce il fatto che non giochi Romagna: come mai uno come lui non trova posto?

"Non si deve buttare la croce addosso a nessuno, la squadra è formata da diversi elementi, ognuno può essere una forza di questa squadra. Tutti dobbiamo farci trovare pronti, ma credo che sia la prestazione di tutta la squadra a essere stata sotto le righe".

Castro: come mai così tardi? Pavoletti preoccupa?

"Poteva giocare solo 45 minuti, lo sapevamo da tempo. Pavoletti non sembra essere nulla di grave, vedremo poi".

Pinna anche oggi è stato positivo.

"Paga un po' la fisicità, ma gioca con grande applicazione e abnegazione".

L'assenza di Rog oggi si è sentita.

"Credo che una settimana di lavoro in più in mezzo al campo sia utile per tutti, specie a centrocampo".

È mancato un po' di collegamento tra centrocampo e attacco?

"Solo in alcuni momenti, secondo me".

Il rigore del Brescia?

"Faccio fatica a pensare che il regolamento dica che quello può essere rigore, per la dinamica dell'azione. Quella è una palla che sta uscendo dall'area di rigore, faccio fatica a giudicare un rigore del genere".

Ore 23.39 – Termina la conferenza stampa.