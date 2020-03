live Cagliari, Maran: "In questo momento paghiamo la fragilità"

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, interverrà al termine del match disputato dai rossoblù contro la Roma.

20.47 – Inizia la conferenza stampa.

Cosa sta succedendo al Cagliari? Com'era l'atmosfera negli spogliatoi?

"C'è grande amarezza e tristezza di non riuscire a portare a casa il risultato, che per ora ci serve come il pane. Per chi ci sostiene, per la società, per chi vuole bene a questa maglia. Questo è quello che fa più male di tutto, perché hai dato tutto ma non è bastato. È un momento in cui paghiamo fragilità, perché oggi abbiamo concesso con troppa facilità situazioni che non sono da noi. Come episodi sfortunati come il primo gol, ma dobbiamo sapere che questo fardello ce lo possiamo togliere di dosso".

Le scelte iniziali da cosa nascono?

"In settimana ho detto ai ragazzi che sceglierò chi merita, anche in base alle partite e agli allenamenti in settimana. Ma senza bocciature, perché stiamo affrontando un momento particolare".

Aveva preparato la partita così o diversamente?

"Purtroppo abbiamo sbagliato molte volte in uscita, ci siamo impauriti per via di queste cose. Hanno prodotto occasioni pericolose a partire da nostri errori, perché non siamo riusciti a fare bene anche per via della paura. Poi siamo riusciti a tirarci via di dosso questa paura, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma dovevamo sicuramente fare ancora di più".

Ha voluto dare una scossa alla squadra: è soddisfatto di quello che ha visto?

"Dal punto di vista morale la squadra ha dato tutto e con il piglio giusto, da quello tecnico forse non siamo riusciti a fare lo stesso. Ma è una squadra che con forza ha provato a uscirne fuori bene, oggi non ci è riuscito".

Come si può migliorare e uscire da questa situazione?

"Bisogna fare un'analisi attenta e che arrivino cambiamenti radicali, che arrivino subito per migliorare la situazione".

La squadra ha reagito, ma forse i cambi sono arrivati tardi.

"Nell'undici di partenza avevo almeno due calciatori che non sapevo che tipo di tenuta avrebbero avuto. Purtroppo abbiamo preso il terzo gol in malo modo che ha sicuramente cambiato la partita, ma la manovra era già quella giusta dall'inizio del secondo tempo".

20.58 – Termina la conferenza stampa.