live Champions, Lione-Juventus: le ufficiali. Gioca Rabiot

La Juventus in casa del Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un avversario, sulla carta, decisamente alla portata dei bianconeri, anche se è vietato sottovalutare uno come Rudi Garcia, che anche in Italia ha dimostrato tutto il suo valore. Segui, come di consueto, il live di avvicinamento di TMW alla sfida (fischio d'inizio alle ore 21:00) con le voci, gli aggiornamenti di formazione e tutte le curiosità!.

20.12 - Le scelte di Sarri e Garcia - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Groupama Stadium tra il Lione e la Juventus, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League:

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Dembele. All. Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

19.15 - Viaggio nello spogliatoio della Juve - La Juventus, tramite il proprio profilo Twitter, porta i tifosi all'interno dello spogliatoio del Groupama Stadium di Lione. Fra mezzora circa sono attese le formazioni ufficiali del match...



19.06 - Tutto pronto a Lione - Manca oramai pochissimo al fischio d'inizio della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League fra Lione e Juventus. Dall'esterno del Groupama Stadium, il nostro inviato fa il punto a meno di due ore dal fischio d'inizio.



18.21 - Le immagini dell'ultimo Ol-Juventus - Tramite i propri canali social, la Juventus ha postato le immagini dell'ultima sfida in casa dell'Olympique Lione. Era il girone della Champions 2016/2017 e nell'occasione i bianconeri vinsero 1-0 in trasferta grazie al gol di Juan Cuadrado.



17.36 - Govou: "Juve favorita contro l'OL" - Sydney Govou, ex esterno offensivo dell'Olympique Lione, ha parlato a TuttoJuve della sfida di questa sera fra i francesi e la Juventus: "Mi aspetto, come vuole la tradizione, un ottavo di Champions che rispetti il prestigio di questa manifestazione. Il Parc OL potrebbe provare a giocare un ruolo fondamentale per spingere i suoi beniamini alla vittoria, ma la Juve è sulla carta superiore e resta la favorita al passaggio del turno. Cosa penso della Juve? È composta da campioni, più competitiva che spettacolare. Predilige la concretezza, questa è una squadra con pochissimi punti deboli. La ritengo all'altezza delle 2 o 3 big candidate alla vittoria finale. Il mio ex compagno di squadra Pjanic? Mire mi è sempre piaciuto, non ho mai capito la facilità con cui il Lione lo ha lasciato andar via. Aveva tutto per diventare un leader. In ogni caso non sono sorpreso di dove sia arrivato ora, è un giocatore di livello mondiale".

16.36 - Le probabili formazioni a poche ore dal fischio d'inizio - Cuadrado e Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo nel tridente. Sembra essere questa l'idea di formazione che ha maggiormente convinto Maurizio Sarri per la gara di questa sera della Juventus contro l'Olympique Lione. A centrocampo, con Bentancur e Pjanic, sono in salita le quotazioni di Adrien Rabiot rispetto a quelle di Blaise Matuidi, mentre in difesa tornerà la coppia Bonucci-De Ligt con Danilo e Alex Sandro ai lati.

Olympique Lione (3-5-2) Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Dembele

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

15.44 - Rabiot in vantaggio su Matuidi - Pochi dubbi di formazione per mister Sarri in vista della sfida di questa sera con il Lione. A centrocampo derby tutto francese, con Rabiot in vantaggio su Matuidi.

15.17 - Moggi: "Con il Lione serve cautela" -Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, intervistato da TMW, parla della sfida di questa sera con il Lione: “Sulla carta è una partita che non nasconde difficoltà, ma serve cautela. Il Lione è una squadra piatta, non ha punti di forza particolari e ha venduto tutti i migliori. In casa perde poco, in trasferta fa fatica. Dovrebbe essere una partita alla portata della Juve. Garcia ha accettato la costruzione di una squadra giovane”.

14.58 - Garcia sceglie il 3-5-2 - È il giorno di Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Arrivano conferme dalle colonne de L'Equipe sull'undici che l'OL dovrebbe schierare in campo contro i bianconeri, ovvero con l'inserimento del giovanissimo Bruno Guimaraes in mezzo al campo e con Terrier in panchina. Per Garcia sarebbe un passaggio al 3-5-2 ma ieri in rifinitura ha provato Aouar anche più alto, dietro le due punte Dembele-Ekambi.

14.11 - Nessun controllo per i tifosi della Juventus - La preoccupazione per l'arrivo delle migliaia di tifosi in arrivo dall'Italia per la questione del Coronavirus si è conclusa con un nulla di fatto in Francia, a poche ore da Lione-Juventus: lo rivela Sky sul proprio portale, specificando che nessun controllo di tipo medico è stato effettuato sui tifosi in arrivo dal Belpaese. Ai tifosi che sono arrivati in auto e in pullman attraverso il traforo del Frejus è stato soltanto controllato il passaporto, senza ulteriori misure di sicurezza legate all'allerta Coronavirus.

14.02 - Juninho: "Ricostruiremo la nostra storia in casa" - Il ds dell'Olympique Lione, Juninho Pernambucano, ha parlato a L'Equipe raccontandosi a 360 gradi. "Capisco la pressione dei tifosi, le critiche, chi parla col cuore. Però non ci vedono ogni giorno, quel che mettiamo nel quotidiano. E' vero, in classifica siamo settimi e in casa non andiamo bene e dobbiamo ricostruire la nostra storia in casa. Però lo dico ai giocatori: sta a loro e ci stanno provando". Juninho racconta il suo ruolo come direttore sportivo, la liberà che gli lascia il presidente Aulas "che però ha costruito il Lione da un club con 40 impiegati a quello che è oggi".

13.59 - Precedenti positivi per i bianconeri - La gara di questa sera fra Lione e Juventus sarà la quinta sfida fra i due club, tutte negli ultime sei anni. I precedenti sorridono ai bianconeri, visto il Lione ha perso entrambe le partite in casa contro la squadra italiana con lo stesso punteggio (0-1 ai quarti di finale dell’Europa League 2013/14 e nella fase a gironi della Champions League 2016/17).

13.14 - Depay suona la carica - Memphis Depay suona la carica. Il talento del Lione, fermo per infortunio, sul suo profilo Twitter carica i suoi compagni di squadra in vista della sfida per la Juventus: "Sappiamo tutti quello che ci è voluto per arrivare a questa fase della Champions League. Stasera dobbiamo raggiungere il livello successivo. Tifosi, staff, giocatori, restiamo uniti e mostriamo di che pasta siamo fatti".

12.20 - L'ex Mounier sicuro: "Juventus favorita" - L'ex Lione Anthony Mounier, intervistato da TMW parla della sfida di questa sera fra Lione e Juventus: "La Juventus è grande favorita per questa partita ma il bello del calcio è che tutto può succedere. Se ha una chance di vincere con la Juventus, deve provarci: la difesa a 3 può starci, deve dar tutto in casa. Garcia? Non piace ai tifosi. Quando ha firmato non erano contenti di averlo ma per me è un buon tecnico: capisce il calcio, lo conosce, a Roma ha fatto bene. Gli serve tempo, è arrivato in corsa, non ha scelto i ragazzi. Però il Lione di ora non è quello di qualche anno fa, ha più difficoltà".

11.50 - Paratici ha messo nel mirino la stellina Aouar - I radar di Fabio Paratici e della Juventus su Houssem Aouar. Questa sera, la sfida tra Lione e Juventus, sarà anche un’occasione per vedere all’opera da vicino il gioiellino francese di origini algerine. Il centrocampista classe 1998, cresciuto nel vivaio del Lione e maturato in Seconda Squadra, adesso è un pezzo del pregiato del mercato europeo. La Juve ci ha messo gli occhi sopra, convinta della prospettiva del ragazzo. Grazie alla sua tecnica, Aouar può diventare un trequartista devastante nel calcio moderno e appare già pronto al grande salto. Zidane è il suo modello di riferimento e il nome dalle parti di Torino non passa mai inosservato. Stasera novanta minuti di fuoco, e anche di grande attenzione nei suoi confronti.

11.35 - Groupama Stadium sold out - E' atteso il record d'incassi per la gara di questa sera tra Lione e Juventus, spiega Le Progres. Il quotidiano locale scrive che dovrebbe essere battuto il record di 5 milioni di euro, toccato per gli ottavi di finale di un anno fa contro il Barcellona. Attesi 57mila spettatori, 3000 i tifosi della Juventus. Al Groupama Stadium sarà sold out.

11.13 - Tutto invariato al Groupama nonostante l'allarme cornavirus - L'allarme Coronavirus non sposta i piani per Lione-Juventus. E' quel che filtra dopo le riunioni di ieri tra le autorità locali e sportive per la gara di questa sera, ottavi di finale d'andata di Champions League. Nessuna interdizione per i tifosi della Juventus, ricorda Le Progres, giornale cittadino lionese, nonostante la richiesta dei sindaci delle circoscrizioni dove è situato il Groupama Stadium, Meyzieu e Decines. Il Ministro della Sanità, Olivier Veran, ha spiegato che "non ci sono argomentazioni scientifiche e mediche per fermare gli avvenimenti sportivi".

11.04 - Frizioni fra il Lione ed i tifosi - Comunicato ufficiale del Lione, in risposta al tifo organizzato dell'OL. Nei giorni scorsi i Bad Gones, gruppo ultras dell'OL, ha esposto uno striscione sopra lo shop del Groupama Stadium, all'attenzione del presidente Jean-Michel Aulas, nel quale si chiedeva dove fossero finiti i valori e l'identità di squadra. In seguito hanno pubblicato un comunicato sulla loro pagina Facebook: "Dove è finito il nostro odio per la sconfitta? Il nostro desiderio di vincere e brillare i colori dell'OL?" per poi attaccare il numero uno del club, reo di concentrarsi prevalentemente sull'aspetto finanziario del club. Stamane è arrivata la risposta dell'OL: "Il club presenterà un reclamo per i contenuti pubblicati o condivisi sui social network che possano costituire insulto, diffamazione, minaccia, molestia o incitamento a odio e violenza. È nostro dovere mobilitarci per combattere la discriminazione e l'odio nei discorsi, online e sul campo. OL sarà in grado di assumersi le proprie responsabilità in tal senso".

11.01 - La probabile formazione della Juventus - Tridente o trequartista. Il dubbio stavolta pare non esserci perché la strada tattica intrapresa da Sarri pare quella del 4-3-3 con Cuadrado con Dybala e Ronaldo. Uno schema che semmai può sembrare un 4-4-2, perché il colombiano è più esterno che ala d'attacco, con Matuidi ad allargarsi dall'altra parte (o Rabiot), come con Allegri. In mezzo dunque più Bentancur che Ramsey, torna dal 1' Pjanic. Dietro pronta una maglia da titolare per Danilo, in vantaggio su De Sciglio, difesa che si completa con De Ligt-Bonucci al centro e Alex Sandro terzino sinistro. (Clicca qui per leggere le probabili formazioni della gara