LIVE TMW - Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali: Correa affianca Caicedo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

18.00 - Grazie per aver seguito il Live di TMW di avvicinamento a Cluj-Lazio, esordio europeo dei biancocelesti di Inzaghi. Clicca qui per seguire la diretta testuale del match in programma alle ore 18.55 !

17.50 Le formazioni ufficiali - Queste le formazioni ufficiali della gara di Europa League tra Cluj e Lazio. Nessuna sorpresa nei biancocelesti, capitano Milinkovic con Lucas Leiva e Berisha in mezzo, davanti Correa al fianco di Caicedo.

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; L.Traoré, Deac.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Jony; Correa, Caicedo.

17.14 - Lazio in maglia celeste - La consueta divisa celeste, sarà questa la casacca che i ragazzi di Inzaghi indosseranno nel debutto europeo di questa sera contro il Cluj. Ecco il video-annuncio su Twitter:

16.50 - La Lazio lancia il count-down sui propri social in vista della sfida col Cluj. Questo il video del terreno di gioco del Constantin Rădulescu pubblicato dai social dei biancocelesti a poco meno di un'ora dall'arrivo della squadra:

15.54 - Si avvicina l'esordio europeo della Lazio di mister Inzaghi. Intanto, diversi tifosi biancocelesti si sono radunati in città insieme ai laziali del "luogo" e dei Paesi limitrofi: 60 dal Lazio Fans Romania e 11 dal Gruppo Lazio Serbia. Sono proprio i primi, come riporta LaLazioSiamoNoi.it, ad alzare un coro contro la Roma che scalda le viette limitrofe a Plata Unirii. Tutto è pronto per il match di Europa League.

13.33 - In prima linea questa sera per la Lazio contro il Cluj la coppia Caicedo-Correa. Che avrà soprattutto l’imperativo di cercare il gol per far partire nel migliore dei modi la stagione europea della Lazio. Anche per allontanare un record negativo, che mal si legherebbe alla mentalità della Lazio targata Inzaghi. A secco nelle ultime due sfide della passata stagione, quelle contro il Siviglia: mai i biancocelesti sono rimasti senza segnare per tre partite di fila in Europa (escludendo le gare perse a tavolino). A Cluj la formazione di Inzaghi rincorrerà la vittoria anche per allungare a 12 le gare consecutive senza pareggi (sinora 5 successi e 6 pareggi).

12.14, I convocati di Simone Inzaghi - Arrivano i convocati della Lazio per la gara di questa sera contro il Cluj:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Luiz Felipe, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Milinkovic-Savic, Parolo

Attaccanti: Adenkaye, Caicedo.

11.42, Le probabili formazioni - “Il mio augurio è di vedere la voglia di reagire subito” ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa. Vuole risposte immediate dai suoi uomini il tecnico biancoceleste e l'Europa League, in questo senso, può rappresentare il palcoscenico migliore. L'allenatore laziale, però, dimostra di considerare anche il campionato e la prossima sfida contro il Parma tanto da mettere in atto un turnover importante lasciando a casa Immobile, Luis Alberto e Radu. A difendere i pali ancora fiducia in Strakosha con il debutto di Vavro da titolare insieme ad Acerbi e Bastos mentre nella mediana a 5 si muoveranno Lazzari e Jony sugli esterni e in mezzo al campo Berisha, Leiva e Milinkovic-Savic. In avanti, poi, spazio a Caicedo e Correa.

Cluj (4-3-3): Arlauskis; usic, Burca, Cestor, Boli; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traoré, Omrani. Allenatore: Petrescu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Jony; Caicedo, Correa. Allenatore: Inzaghi.

11.00 - Inizierà oggi l'avventura in Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, inseriti nel Gruppo E, affronteranno alle 18.55 al 'Constantin Rădulescu' i padroni di casa del Cluj. Nello stesso girone sono presenti anche Celtic e Rennes che si sfideranno a loro volta alle 18.55. Segui il live di avvicinamento al match di San Siro su TUTTOMERCATOWEB.COM!