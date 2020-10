live CSKA Sofia, Morales: "Non abbiamo fatto un'ottima partita, ma ci siamo impegnati"

23.05 - Termina la partita dell'Olimpico con il risultato di 0-0 tra Roma e CSKA Sofia. Un pareggio non smuove la classifica per i bulgari che restano ultimi a un punto. Di seguito le parole del tecnico Morales:

23.48 - Inizia la conferenza:

"Credo che la squadra abbia fatto una buona partita. Non posso dire che sia stata ottima, ma si sono davvero impegnati per fare quello che ci eravamo preposti. La Roma ha un'ottima squadra, qua non è facile. Ognuno di noi può migliorare. E' giusto essere critici e capire cosa si può migliorare. Non abbiamo realizzato le occasioni create, dobbiamo essere più concentrati e segnare"

Pensava di giocarsi questa partita oggi?

"Auguro a me stesso di essere in buona salute. Sono felice e sono sicuro che un giorno il Signore mi darà la possibilità di sfruttare tutto il mio potenziale:"

23.53 - Termina la conferenza