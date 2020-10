live De Vrij: "Ad Amsterdam Italia ha meritato. Derby Inter-Milan? Prima c'è questo match"

Il difensore interista della nazionale olandese, Stefan de Vrij, ha parlato prima della sfida contro l'Italia. "Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana con poco tempo per allenarsi, gruppo base è rimasto uguale, stiamo lavorando, cercando di migliorarci. Ad Amsterdam l'Italia ha vinto meritatamente, però questa è un’altra partita, sicuramente non sarà la stessa. L'Italia gioca insieme da tanto, non perde, si vede la mano dell'allenatore, sarà una partita tosta e bella".

Sulla sfida di domani. "Cerchiamo sempre di essere ottimisti, di trovare il lato positivo. Sappiamo la forza dell’Italia davanti, ma anche centrocampo e difesa, è squadra che ha qualità in tutto il campo, ma l’abbiamo anche noi. sarà una bella sfida".

Sull'Olanda."Otto anni fa iniziato un percorso, siamo cresciuti tanto. Ultimamente mancano risultati e gol, ma siamo consapevoli della nostra forza, della qualità di giocatori di grandi squadre. Cercheremo di fare bella figura".

Sul derby. "Mi concentro su partita di domani, poi vediamo. Covid? No, non sento apprensione".

Finisce la conferenza stampa di Stefan de Vrij