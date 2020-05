live DIRETTA BUNDESLIGA - Il Wolfsburg sfiora il gol a Leverkusen

vedi letture

WERDER BREMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-0

20.30 - PARTITI!

8' - Il Borussia Monchengladbach adesso prova a rendersi pericoloso. Thuram va via sulla destra e mette al centro. Il Werder se la cava con l'intervento di Pavlenka.

12' - Werder Brema pericoloso. Klaassen si inserisce da dietro e, perso dagli avversari, calcia di prima intenzione. Sommer respinge la conclusione centrale.

21' - Pallone in profondità per Thuram. Pavlenka va in uscita e non permette al francese di colpire la sfera.

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 0-0

20.30 - PARTITI!

7' - Eintracht pericoloso. Kostic riceve e va alla conclusione, ma la chiusura provvidenziale del difensore cancella l'azione.

13' - Sinistro di Sallai dalla fascia, ma il suo tiro è lontano dallo specchio.

21' - Il Friburgo perde un brutto pallone. Rode ne approfitta e va da Dost, che guarda la porta e spara fuori da ottima posizione.

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 0-0

20.30 - PARTITI!

4' - Diaby attacca sulla sinistra. Casteels, senza alcun motivo, è fuori dall'area di rigore. L'esterno del Bayer tenta così il pallonetto, ma colpisce male la sfera.

10' - Il Wolfsburg attacca in questa fase di partita e colleziona un'occasione da gol. Joao Victor riceve in area, ma non calcia mai. Sul cross basso chiude la difesa.

13' - Conclusione di Arnold centrale, blocca il portiere.

15' - Dopo una carambola in area, Joao Victor si ritrova un pallone solo da spingere a rete. Hradecky però si abbassa bene, chiude lo specchio e ipnotizza l'attaccante del Wolfsburg.

19' - Havertz con una gran giocata va via in mezzo a due, poi viene steso irregolarmente da Arnold.

20.29 - Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime del Coronavirus.

20.15 - Ecco le formazioni ufficiali delle tre sfide della serata.

Werder Brema-Borussia Monchengladbach (Clicca qui per le formazioni ufficiali)

Eintracht Francoforte-Friburgo (Clicca qui per le formazioni ufficiali)

Bayer Leverkusen-Wolfsburg (Clicca qui per le formazioni ufficiali)

20.10 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.05 - Già in campo Borussia Dortmund e Bayern Monaco nel Der Klassiker. QUI la diretta testuale del match.

20.00 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb.com, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto alla diretta testuale della ventottesima giornata di Bundesliga. Stasera seguiremo insieme le tre gare in programma.