live DIRETTA BUNDESLIGA - Pari del Wolfsburg: Eintracht ripreso dal gol di Mbabu

HERTHA - AUGSBURG 1-0

15.30 - Iniziata la partita!

4' - Qualche problema fisico per Jarstein: il portiere dell'Hertha è stato colpito duro da Cordova su uno scontro di gioco, e si pensava potesse uscire. Per ora rimane in campo.

23' - GOL! Ha segnato Dilrosun, e l'Hertha Berlino è in vantaggio! Lesto l'attaccante ospite ad approfittare di un'azione sporca, su tiro di Pekarik ribattuto dal compagno Lukebakio, battendo Jarstein da distanza ravvicinata.

37' - Doppia chance Hertha nel giro di due minuti, e due volte reattivo Luthe su Ibisevic, prima con un gran riflesso sulla spizzata, poi con i pugni su colpo di testa centrale.

16.18 - Finisce il primo tempo! Per larghi tratti è un monologo dei padroni di casa, che a metà prima frazione hanno trovato il gol del vantaggio grazie a Dilrosun.

16.36 - Iniziato il secondo tempo!

47' - Indeciso Jarstein sull'uscita, ma poi bravo a mettere la mano sulla conclusione di Bazee, abile ad approfittare del momento di incertezza.

MAINZ - HOFFENHEIM 0-1

15.30 - Iniziata la partita!

7' - Violento mancino di Skov su punizione, bravo il portiere di casa Muller ad opporsi in tuffo.

20' - Incontro molto nervoso in questo inizio. Già tre ammoniti: Bogarde per gli ospiti, Baku e Bruma - qualche istante fa - nel Mainz.

25' - Rigore per l'Hoffenheim! Baumgartner si stava involando verso la porta, quando è crollato in area steso in una morsa tra Hack e Bagu. Ospiti che ora possono andare dal dischetto.

26' - Super Muller salva tutto! Niente da fare per Zuber, che incrocia con il destro tirando basso, ma trova un gran riflesso del portiere del Mainz.

34' - Palo pieno colpito da Quaison! Bel tentativo da punizione dell'ex Palermo, che aveva lasciato di stucco Baumann, salvato dal legno.

37' - Neanche a fine primo tempo, Schreuder toglie Bruun Larsen. Bocciato il giovane danese dal tecnico degli ospiti, che inserisce Bebou.

42' - Si divora il vantaggio Skov, lanciato a tu per tu con Muller: apre troppo il piede, e la palla va larga.

44' - GOL! Ha segnato il neo-entrato Bebou e passa avanti l'Hoffenheim! Pasticcio difensivo della coppia Hack-Baku su lancio profondo, e strada spianata a Bebou, freddo davanti a Muller.

16.16 - Finisce il primo tempo! Tante emozioni ed occasioni in questi 45', per ora decide la mossa di Schreuder, che ha inserito il momentaneo match-winner Bebou. Hoffenheim avanti.

16.33 - Iniziato il secondo tempo! Molte sostituzioni all'intervallo, cinque: tre nel Mainz, due tra gli ospiti che già prima avevano inserito l'autore del gol che fin qui decide la gara.

55' - Pericoloso Edimilson Fernandes: gran destro da fuori dell'ex Fiorentina, reso più velenoso forse dalla deviazione di Nordtveidt. Palla alta.

60' - Annullato il gol del pareggio! Awoniyi aveva insaccato il pallone dell'1-1, ma è arrivata poi la segnalazione di un (evidente) fallo in attacco di Onisiwo ai danni del portiere Baumann.

SCHALKE - WERDER 0-1

15.32 - Iniziata la partita!

20' - Lo Schalke 04 sembra risentire del momento negativo, e non ha iniziato bene neanche oggi. In avvio meglio il Werder.

33' - GOL! L'ha sbloccata il Werder Brema grazie ad un gran mancino di Bittencourt! Pasticcio Todibo palla al piede, e Klaassen gli ruba palla. Rashica poi innesca Bittencourt, capace di freddare Nubel da fuori.

41' - Quasi un monologo Werder il primo tempo. Bittencourt rischia la doppietta, ma il suo destro esce alto di poco.

16.20 - Finisce il primo tempo! Continuano le grandi difficoltà dello Schalke 04, che è sotto all'intervallo in casa contro il Werder. Bello il gol segnato da Bittencourt, con gli ospiti che hanno bisogno di vincere per poter continuare a sperare di salvarsi.

16.36 - Iniziato il secondo tempo! Nell'intervallo hanno lasciato il campo Todibo, autore dell'errore che ha portato allo svantaggio dei suoi, e Bittencourt, che il gol l'ha segnato. Per il primo scelta tecnica, data anche l'ammonizione, per il secondo un colpo alla schiena.

53' - Raman impegna Pavlenka! Male la difesa del Werder che permette il tiro al 9, subentrato proprio al posto di Todibo, ma bravo il portiere ceco.

57' - Schalke adesso ben più pericoloso: ci prova Gregoritsch, ma non inquadra lo specchio per poco.

WOLFSBURG - EINTRACHT 1-1

15.30 - Iniziata la partita!

13' - Schlager ci prova da fuori, ma il centrocampista di casa impatta male e angola troppo: palla larga.

16' - Punizione insidiosa del Wolfsburg: mancino di Arnold che impegna Trapp, poi l'azione è fermata per fuorigioco.

20' - Grande parata di Trapp sul forte mancino ravvicinato di Brekalo, innescato da Joao Victor: il portiere dell'Eintracht salva i suoi.

26' - Rigore per l'Eintracht! Dopo un'iniziale sofferenza, la squadra di Francoforte ha la chance di andare dagli undici metri. Contatto Andre Silva-Pongracic: fallo del croato, ed è rigore.

27' - GOL! Non sbaglia Andre Silva. Freddo dal dischetto l'ex Milan, che spiazza Casteels.

31' - Ancora vicino al gol il Wolfsburg: bel bolide mancino dalla distanza di Schlager, che non trova la rete per poco.

42' - Trapp ancora miracoloso! Due volte Weghorst da due passi, e due volte fa muro. Grande prova fin qui dell'ex PSG.

16.16 - Finisce il primo tempo! Meglio il Wolfsburg, ma l'Eintracht ha sfruttato un rigore, ringraziando anche le parate di Trapp, per rientrare negli spogliatoi in vantaggio.

16.33 - Iniziato il secondo tempo!

58' - GOL! Incornata di Mbabu su calcio di punizione del terzino, a svettare su un cross tagliato di Arnold la punizione. Non perfetto stavolta nell'intervento Trapp, e palla che si insacca per il pareggio del Wolfsburg.

63' - Pongracic spreca il possibile vantaggio: punizione quasi identica a quella del pareggio. Il croato riesce a tirare dopo una mezza mischia, ma va alto.

15.28 - Tutte le squadre stanno prendendo posto sul rettangolo da gioco, ancora qualche istante e si comincia.

15.05 - Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, è Dimitri Conti a darvi il buon pomeriggio, pronto per raccontarvi in diretta le quattro partite in programma oggi alle 15.30 nel calendario della 29^ giornata di Bundesliga. Eccole qui di seguito:

Hertha Berlino - Augsburg (formazioni)

Mainz - Hoffenheim (formazioni)

Schalke 04 - Werder Brema (formazioni)

Wolfsburg - Eintracht Francoforte (formazioni)