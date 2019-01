LIVE TMW - È il giorno di Juve-Milan: Higuain influenzato. Gioca Cutrone?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

14.03 - Ora Cutrone è in vantaggio per una maglia dal 1'

Il Milan ha confermato lo stato influenzale di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino verrà valutato ora dopo ora fino al fischio d'inizio, ma a questo punto sono in ribasso le quotazioni circa un impiego dall'inizio di Cutrone. Con il Pipita in panchina.

13.48 - I precedenti in finale tra Juve e Milan

La Juventus ricorda via Twitter che quella di oggi sarà la nona finale tra i bianconeri e il Milan. Bilancio statisticamente favorevole per la Vecchia Signora, cinque successi a tre. Il precedente più pesante, però, resta la finale di Champions del 2003, conquistata dai rossoneri. Il Milan si è poi imposto sui bianconeri nel 2016 in Supercoppa italiana, come pure in Coppa Italia nel 1973. Per la Juve, successi in Coppa Italia (1990, giocata sia in gara di andata e ritorno, 2016, 2018) e Supercoppa italiana (2003).

Nona finale in tutte le competizioni tra Juventus e Milan: la Juventus ha conquistato il trofeo cinque volte, il Milan invece tre. #JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/QNYqCYgIcw — JuventusFC (@juventusfc) 16 gennaio 2019

13.27 - Higuain in dubbio stasera?

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Gonzalo Higuain sarebbe vittima di una leggera indisposizione e si sta lavorando per recuperarlo in vista della sfida odierna contro la Juventus. Il Pipita sarebbe vittima di influenza come riferito dal giornalista presente a Gedda.

13.24 - Risveglio muscolare rossonero

Via Twitter, il Milan aggiorna i tifosi sul risveglio muscolare, a poco meno di sei ore dalla Supercoppa. Dalle foto pubblicate sul social, sembra ancora non inquadrato Higuain, ma in questo caso si tratta di pura speculazione: il Pipita potrebbe infatti essere nascosto dietro un compagno. Una cosa è certa: nell'avvicinamento rossonero alla gara, il bomber argentino non è protagonista, almeno sui social network.

Limbering up ahead of #JuveMilan

Il risveglio muscolare dei rossoneri a poche ore dalla #Supercoppa pic.twitter.com/mJFGbrescg — AC Milan (@acmilan) 16 gennaio 2019

13.17 - L'albo d'oro della Supercoppa

Sette a testa per Juventus e Milan, ma quali sono le altre squadre ad aver alzato la Supercoppa? Si tratta di un trofeo nato nel 1988, disputato quest'anno a Gedda: non è la prima volta che si gioca all'estero, però. Nel 1993, tra Milan e Torino, si è infatti disputato negli Stati Uniti, a Washington. Poi nel 2002 a Tripoli, Libia, vincitrice la Juventus come l'anno successivo a East Rutherford, New Jersey. Nel 2009 il teatro della gara è stato Pechino (Lazio vincitrice sull'Inter), scenario poi replicato nel 2011 (Milan sull'Inter) e nel 2012 (Juventus sul Napoli). Nel 2014, infine, il Napoli superò i bianconeri a Doha, in Qatar. Rigori? In cinque occasioni su trenta, si è arrivati all'atto finale per decidere la vincente. I tempi supplementari, viceversa, sono stati risolutivi in tre circostanze.

12.44 - Le ultime di formazione da Gedda

A poco meno di sei ore, si vanno delineando le scelte di Allegri e Gattuso per la gara di oggi pomeriggio. Lato Juve, 4-3-3 con Cancelo che dovrebbe tornare titolare e Douglas Costa in netto vantaggio su Bernardeschi per l'attacco. Più Bentancur che Khedira a centrocampo. Fronte Milan, il grande rebus riguarda l'impiego di Higuain, che comunque dovrebbe partire titolare, con Paquetà sempre più in odore di una seconda occasione dal primo minuto e Cutrone probabilmente destinato in panchina. In difesa, più Zapata che Musacchio; in attacco, Castillejo favorito rispetto a Borini.

12.35 - Juve contro la scaramanzia

La Juve, evidentemente, non è scaramantica. Via Twitter, infatti, il club bianconero ha diffuso le statistiche relative ai gol subiti dal Milan, evidenziando come i rossoneri non abbiano portato a casa due clean sheet consecutivi da febbraio 2018.

#JuveMilan STAT - Il Milan ha tenuto la porta inviolata nell’ultimo match contro la Sampdoria di Coppa Italia, non inanella due clean sheets consecutivi in tutte le competizioni da febbraio 2018. #Supercoppa — JuventusFC (@juventusfc) 16 gennaio 2019

12.27 - Una sfida per la storia

Come evidenziato dalla Juventus via Twitter, la gara di oggi pomeriggio decreterà la squadra italiana con più Supercoppe in bacheca. Attualmente, i bianconeri e il Milan dividono il primato, con sette trofei a testa.

Juventus e Milan sono le due squadre che hanno vinto maggiormente la #Supercoppa (sette volte entrambe). #JuveMilan pic.twitter.com/Bhe3IPXPgH — JuventusFC (@juventusfc) 16 gennaio 2019

12.08 - Caso foto per Higuain

C'è un piccolo caso Higuain per il Milan. L'argentino è infatti assente nella foto di gruppo pubblicata dai rossoneri su Twitter (la trovate poco sotto). Un'assenza che, visto l'intrigo di mercato attorno all'argentino, ha ovviamente sollevato più di un dubbio tra gli addetti ai lavori. Niente di strano, fa sapere il Milan: Higuain non ha posato perché impegnato in un trattamento fisico. Curioso che a mancare sia stato proprio lui, il calciatore più discusso del momento tra quelli a disposizione di Gattuso.

11.46 - Milan a Gedda senza Leonardo

Leonardo non è partito alla volta di Gedda per assistere a Milan-Juventus. Questa l'informazione che filtra da Milano, con il volo che parte alle 11 che sarà senza il direttore sportivo rossonero, imbrigliato nei summit di mercato fra Higuain e Piatek. Possibile quindi che la situazione si infiammi nel corso delle prossime ore.

11.24 - Il Milan ringrazia il principe saudita

Via Twitter, il Milan ha voluto ringraziare le autorità saudite per l'accoglienza riservata ai vertici del club rossonero.

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR — AC Milan (@acmilan) 16 gennaio 2019

11.10 - Quindicimila donne sugli spalti di Gedda

Saranno quindicimila le donne presenti al King Abdullah Sports City, lo stadio di Gedda dove oggi alle 18.30 scenderanno in campo Juventus e Milan. Lo riporta Tuttosport: impianto esaurito, un quarto degli spettatori sarà di sesso femminile. Tutte nel secondo anello, l'unico settore aperto a loro. Nelle contraddizioni di un Paese a metà tra passato e futuro, una presenza massiccia. E in futuro le cose potrebbero anche migliorare: la limitazione, riferisce il quotidiano, è addebitata al fatto che nel resto dello stadio siano assenti bagni dedicati alle donne.

10.55 - Le aperture dei quotidiani

"Chi è lo sceicco?" si chiede La Gazzetta dello Sport , in edicola oggi, per presentare la sfida. "Cristiano d'Arabia, Pipita di rabbia" è invece il titolo scelto da Tuttosport . Chiudiamo con il Corriere dello Sport, che sceglie "La finale proibita" .

10.40 - Le probabili formazioni

Da un lato dubbio in attacco per la Juventus, dall'altro piccola incertezza Higuain per il Milan. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera. In casa Juve, Allegri deve sciogliere il nodo relativo all'impiego di Douglas Costa o Bernardeschi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Milan (4-3-3): Donnarumma ; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.

10.30 - Caccia al primo trofeo della stagione

Per la Juventus sarebbe il decimo dell'era Allegri, per il Milan sarebbe il primo di Gattuso. Di sicuro, sarà il primo trofeo della stagione 2018/2019: stasera alle 18,30 in quel di Gedda, Arabia Saudita, andrà in scena la Supercoppa italiana. Di fronte, Juventus e Milan: tanti incroci, sfida tra allenatori e non solo.