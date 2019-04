LIVE TMW - E' il giorno di Milan-Lazio: Correa dal 1', difesa a 3 per Gattuso

Premere F5 per aggiornare la pagina

11.21 - Probabile formazione Lazio Sei cambi rispetto al match contro il Chievo. Simone Inzaghi questa sera a San Siro rivoluzionerà il suo undici in vista del match contro il Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In attacco Correa favorito su Caicedo per una maglia da titolare al fianco di Immobile.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

11.18 - Probabile formazione Milan - Gennaro Gattuso sta seriamente la difesa a tre per il match di questa sera. Ci sarà Caldara, che partirà dall'inizio. Recuperato anche Paquetà, che però dovrebbe iniziare il match dalla panchina. In attacco Suso e Castillejo a supporto di Piatek.

Milan (3-4-3) - Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.

11.07 - Pienone a San Siro - Ci saranno circa 64mila tifosi questa sera a San Siro. Dalla Capitale, arriveranno 4mila sostenitori biancocelesti.

11.05 - La Coppa Italia torna TIM Cup - Per questa fase finale della competizione, la Coppa Italia tornerà a chiamarsi Tim Cup grazie all'accordo sottoscritto dalla Lega e la TIM.

10.50 - Dove vederla in tv - Il fischio d'inizio è previsto per le 20.45. La partita verrà trasmessa su Rai Uno.

10.47 - La gara d'andata è finita 0-0 - Il match dell'Olimpico finì senza reti. Non una novità per due squadre che recentemente si sono affrontare più volte nella coppa nazionale, senza però riuscire a trovare la via della rete negli ultimi 300 minuti in cui si sono sfidate.

10.45 - E' il giorno di Milan-Lazio - Lettori di TMW buongiorno, qui tutti gli aggiornamenti in vista della sfida di questa sera tra Milan e Lazio, ritorno delle semifinali di Coppa Italia.