Lo sport ai tempi del Coronavirus. La scorsa settimana lo sport ha deciso in modo unanime di fermarsi, mentre questa settimana sarà quella delle riunione per capire se e come ripartire. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

00.28 - Convocata assemblea straordinaria - Un'assemblea della Lega Serie A è stata convocata d'urgenza per venerdì alle 15. All'ordine del giorno anche un'ipotesi di addendum all'accordo collettivo con l'Assocalciatori, con cui la Lega sta trattando la sospensione degli stipendi. E' previsto anche un aggiornamento sugli scenari del calendario per concludere la stagione, sospesa per l'emergenza coronavirus.

MERCOLEDÌ 1 APRILE

23.01 - Ancora niente accordo Lega-AIC sul taglio stipendi: il nodo è il pagamento del mese di marzo - I club chiedono di sospendere gli stipendi per 4 mesi, l'AIC ne vuole uno. L’ostacolo - riporta Sky Sport - è lo stipendio di marzo, che secondo l'accordo collettivo dovrebbe essere versato ai calciatori entro il 20 aprile. Passati 20 giorni, un calciatore ha la facoltà di spedire una raccomandata al club chiedendo la messa in mora. Se poi il club non paga entro il 30 maggio, un calciatore può svincolarsi. L'AIC ha chiesto di spostare il termine del 30 maggio a fine giugno, la Lega che marzo non venga pagato.

22.19 - Stop all'Eredivisie fino al 1° giugno - Il governo dei Paesi Bassi ha prolungato le misure per arginare la pandemia fino al 28 aprile, ma gli eventi che devono sottostare a un'autorizzazione sono invece vietati fino al 1° giugno. Tra questi tutti i campionati professionistici e quindi anche l'Eredivisie, la prima divisione del calcio olandese.

22.01 - Calcagno (AIC) a TMW: "La volontà dei calciatori è chiara: vogliamo tornare in campo" - L'avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha voluto mandare un messaggio ben chiaro. "Stiamo studiando tutte le norme, facendo tutti i passaggi per poter tornare in campo -spiega in esclusiva con Tuttomercatoweb.com-: se ci sarà anche una minima possibilità, la volontà dei calciatori è chiara e lo dico espressamente. Vogliamo giocare. Certo, la salute e la sicurezza di tutti, nessuno escluso, al primo posto ed è quasi ridondante sottolinearlo. E' ovvio, scontato, ed è la base di qualsiasi ragionamento". (Clicca qui per la leggere l'intervista completa!)

21.05 - Lega A-AIC sulla sospensione degli stipendi: ecco le due proposte - Lega Serie A e Assocalciatori provano a raggiungere entro la fine della settimana un accordo sulla sospensione degli stipendi dei giocatori, alla luce della crisi generata dall'emergenza. Lo apprende l'ANSA al termine della riunione fra le due parti, definita cordiale ed interlocutoria. La Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi 4 mesi, ricevendo una controproposta dall'Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Le parti si sono aggiornate per cercare di trovare un accordo.

19.35 - Fiorentina, Lirola: "Ripresa? Ogni giorno leggo cose nuove, ma non ci sto ancora pensando" - "Ci hanno mandato un protocollo di allenamento. L’obiettivo è quello di farci trovare pronti quando riprenderemo ad allenarci". A parlare così, in esclusiva ai microfoni di Firenzeviola.it, è l'esterno della Fiorentina, Pol Lirola: "Purtroppo non è facile doversi allenare senza pallone e senza compagni, ma per adesso è giusto adattarsi alla situazione e pensare a seguire le indicazioni dei nostri preparatori".

18.09 - Il bollettino odierno della Protezione Civile: 837 morti, 2107 contagi in più in 24h - La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale della giornata odierna. I contagiati per COVID-19 salgono a quota 77.635, con un incremento di 2107 unità nelle ultime 24 ore. I decessi, in totale, sono 12.428, di cui 837 nelle ultime 24 ore. Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1109 in più di ieri.

17.49 - ANSA - Inter, Conte e i giocatori pronti a ridursi lo stipendio - Sulla scia della Juventus, anche l'Inter e il tecnico Antonio Conte sono disposti a ridursi gli stipendi per l'emergenza legata al Coronavirus che ha portato allo stop di campionati e Coppe in tutto il mondo. Lo apprende l'ANSA da fonti societarie nerazzurre. "In seguito a costanti colloqui in corso tra la società, Conte e il capitano Handanovic - considerata la grave emergenza sanitaria - è emerso che l’allenatore, lo staff tecnico, tutti i giocatori della prima squadra si sono resi disponibili ad una riduzione dei loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. Le modalità specifiche e gli accordi individuali verranno concordati quando gli scenari legati alla ripresa o meno della stagione in corso saranno meglio delineati", scrive l'agenzia di stampa.

17.29 - FIFA, pronto un fondo d'urgenza da 2,5 miliardi di dollari per i club in difficoltà - La FIFA ha intenzione di istituire un fondo d'urgenza da 2,5 miliardi di euro per sostenere i club che stanno affrontando le enorme difficoltà finanziarie a cause della pandemia Coronavirus. Più di una federazione ha chiesto aiuto per i problemi monetari, come i sette volte campione di Slovacchia: lo Zilina ha messo tutti in liquidazione, mentre la Federazione uruguagia ha licenziato 400 membri del personale.

16.21 - Primo calciatore positivo in Giappone: è il nazionale Sakai - C'è un primo caso di positività al coronavirus anche nella J-League, ovvero la massima serie calcistica di quel Giappone che ha dovuto rimandare di un anno l'Olimpiade di Tokyo 2020 a causa della pandemia. Si tratta del 28enne laterale sinistro della nazionale Gotoku Sakai, che gioca nel Vissel Kobe, squadra di cui fa parte anche Andres Iniesta.

15.01 - Bundesliga, stop fino al 30 aprile. Se si ripartirà, sarà a porte chiuse - Quest'oggi la Lega tedesca s'è riunita in video-conferenza per fare il punto della situazione, appurando che prima del 30 aprile sarà impossibile tornare in campo. Ma dopo? La DFL sta valutando varie possibilità, tra cui ripartire a maggio con stadi senza spettatori e col minor numero possibile di persone presenti negli impianti. La perdita stimata dai club di Bundesliga qualora la stagione non dovesse riprendere sarebbe di circa 750 milioni di euro e, per questo motivo, i club stanno facendo di tutto per capire come portare a conclusione la stagione. In Germania tra Bundesliga e Zweite Bundesliga mancano ancora 163 partite da disputare e, al momento, si sta lavorando a nuove ipotesi di calendario nel caso in cui a maggio - dopo l'ok delle autorità politiche e di quelle sanitarie - dovesse essere possibile tornare in campo.

13.16 - Gli scenari per la possibile ripresa - Tre scenari possibili per la ripresa del calcio internazionale secondo AS: metà maggio, giugno e settembre. La prima sembra improbabile per la diffusione del Coronavirus che in gran parte del continente vede numeri di contagiati in grande crescita. La data più lontana presuppone invece di apporre delle modifiche, come il cambio di format dei campionati dalle stagioni successive, delle coppe europee o diminuire il numero di partecipanti ai campionati nazionali. Per questo motivo giugno sembra il miglior compromesso possibile, anche eventualmente giocando a porte chiuse.

12.48 - Parla Gabbiadini, secondo calciatore di A positivo - Manolo Gabbiadini, secondo calciatore di Serie A ad essere risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane, parla ai microfoni di Sky della vicenda durante un collegamento video da casa propria: "Chiedo scusa per il look ma non posso andare dal barbiere, come Mattarella. Io sto bene e ho ripreso ad allenarmi in casa, così come sta bene la mia famiglia. Come Sampdoria ci siamo mossi per dare un aiuto all'ospedale San Martino di Genova, invito gli italiani ad aiutare tutti gli ospedali in questo momento".

11.40 - La posizione della Serie C: "Giocare a porte chiuse" - "Faremo proposte nuove alla FIGC. Non dobbiamo abbassare la guardia, aumenteremo i controlli perché non vogliamo i banditi e allo stesso tempo proporremo un'azione che esenti i club alla fideiussione, rivedremo i parametri delle iscrizioni, vorremmo dare fondi di garanzia ai club".Iil presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli parla così della direzione presa dalla sua lega: "Nella prossima stagione ci saranno i massimi danni, fino a quando non ci sarà il vaccino sarà difficile vedere la gente allo stadio, ci sarà sempre paura: forse giocheremo a porte chiuse, sarà un disastro. Anche per gli sponsor. Ecco il motivo per cui si deve assumere un po' di sacrificio: vi ricordo che in Serie D ci saranno disastri ancora maggiori, diamoci la meno per sostenerci".

10.21 - Il fondo "salva calcio" chiede l'1% sulle scommesse - Ieri, nel corso del suo intervento radiofonico, il presidente federale Gabriele Gravina ha chiesto pubblicamente la formazione di un fondo "salva calcio", un progetto destinato alla creazione di un paracadute per le realtà più in difficoltà dello sport più amato dagli italiani. In soldoni, i fondi dovrebbero arrivare da una quota dell'un per cento sulle scommesse sul calcio, un mercato dal valore di 10,4 miliardi nel 2019: una percentuale unitaria ammonterebbe dunque a 104 milioni di euro, cifra che comunque andrà rivista in un 2020 già mutilato da quasi un mese senza sport.

9.35 - Giocare o no? La Serie A è spaccata - Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che sarà l'evolversi dell'epidemia a dettare i tempi dell'eventuale riapertura e ripresa dei giochi in Serie A. Intanto i club continuano a litigare. Chi ha ancora obiettivi da raggiungere spinge per andare avanti, altri vorrebbero lo stop definitivo. Il giornale sportivo divide anche gli schieramenti. Tanti club pensano che la stagione sia finita: Torino, Brescia, Sampdoria, Bologna, poi le due milanesi, il Genoa e la SPAL. In mezzo non sarebbero ancora schierate, in attesa di sviluppi, Juventus e Udinese. Sperano che si possa tornare a giocare, secondo il giornale: Lazio, Napoli, Cagliari, Atalanta, Roma, Fiorentina, Hellas Verona, Parma, Sassuolo, Lecce.

8.39 - Serrata fino a maggio, poi riapertura graduale - Il Corriere della Sera fa il punto su quelli che sono i possibili scenari di riapertura dell'Italia e di fine emergenza per il Coronavirus. L'indicazione degli esperti è chiara: anche quando si potrà uscire, bisognerà mantenere la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Servirà ancora tempo: tra domani e giovedì, Consiglio dei Ministri che decreterà una nuova serrata fino a Pasqua. Prima di maggio, però, non si potrà tornare con tutta probabilità a passeggiare e non saranno aperti bar, negozi, ristoranti, negozi di abbigliamento, palestre e centri estetici.

7.48 - UEFA-Leghe europee, domani nuovo confronto - La UEFA chiama, le leghe europee rispondono: per domani, a mezzogiorno, è fissata una videoconferenza tra le parti per provare a riprogrammare il calendario internazionale del calcio. Secondo quanto racconta quest'oggi la Gazzetta dello Sport, verrà ribadita la disponibilità ad una ripartenza per l'inizio di giugno, con le gare delle nazionali rinviate a ottobre. In Italia, lo ricordiamo, sono necessarie 15 date tra campionato e Coppa Italia, più sette per le competizione UEFA.

00.28 - Sky, Roma-Friedkin: le ripercussioni economiche del Coronavirus frenano la cessione del club - La Roma per adesso non sarà ceduta da Pallotta a Friedkin. Questo perché il magnate americano ha deciso di tirarsi indietro dall'investimento di 720 milioni di euro a causa della crisi Coronavirus che ha investito il nostro paese. Tutto azzerato dopo mesi di incontri, una due diligence e pure la stesura dei contratti che nelle settimane scorse era stata iniziata. Eventualmente si farà un accordo totalmente diverso, ma James Pallotta ha deciso di riavvicinarsi alla società giallorossa, in una situazione che ha convinto anche i tifosi.

MARTEDÌ 31 MARZO

22.59 - Nota AIC dopo la riunione coi club di A: "Nei momenti di difficoltà ognuno deve fare la sua parte" - Nella giornata di oggi si è tenuta la settimanale riunione del Direttivo dell'AIC e, di seguito, con i rappresentanti e capitani di Serie A. Il momento è delicato e le recenti dichiarazioni del Ministro Spadafora lasciano presumere ancora qualche settimana di chiusura attività. In quest’ottica, e alla luce dell’accordo tra i calciatori della Juventus e la società, si è discusso della conclusione giocata dei campionati e delle eventuali tempistiche. (Clicca qui per la leggere la nota AIC)

21.15 - Inter, Handanovic: "Abbiamo tutti sottovalutato questo virus" - Consueto appuntamento sui social dell'Inter, col portiere Samir Handanovic che ha risposto alle domande dei tifosi nerazzurri. Tra i vari temi toccati, ovviamente, anche quello dell'emergenza Coronavirus: "All’inizio tutti pensavamo fosse meno grave del previsto, prendendo il Coronavirus un po' sottogamba. Ora siamo consapevoli e seguiamo le regole. Per il resto la preoccupazione è normale".

20.41 - Oggi riunione della Liga: porte chiuse ed estate densa, ma finire il campionato è d'obbligo - Nella giornata di oggi, informa il Mundo Deportivo, la Liga si è riunita nelle sue principali componenti per discutere degli scenari futuri. E secondo il quotidiano, l’idea è una e una soltanto: finire, in qualunque modo, il campionato. Real Madrid, Barcellona e tutte le altre devono giocare ancora 11 giornate e nonostante l’idea di qualcuno di rendere nulla l’attuale stagione, la federazione ha chiara in testa la strada: priorità alla salute, ma quando le condizioni lo permetteranno si tornerà in campo. Magari a porte chiuse, magari intasando giugno e luglio di partite ogni 2-3 giorni.

20.21 - Vertice Lega Calcio-AIC rimandato a domani - Il vertice fra la Lega Serie A e l’AIC, inizialmente previsto per il tardo pomeriggio di oggi, secondo Sky Sport è stato rimandato di qualche ora e avrà così luogo nella giornata di domani. Nel pomeriggio di oggi sono comunque andati in scena diversi contatti telefonici singoli fra le parti, mentre domani si cercherà di tirare le fila soprattutto per quanto riguarda il possibile congelamento degli stipendi dei calciatori dei 20 club di Serie A.

18.14 - Il bollettino odierno della Protezione Civile: 756 morti e 3.815 casi in più in 24h - La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale della giornata odierna. I contagiati per COVID-19 salgono a quota 75.528, con un incremento di 1648 unità rispetto alle ultime 24 ore. I decessi, in totale, sono 11.591, di cui 812 nelle ultime 24 ore. Sono 14.620 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1590 in più di ieri, numero più alto dal momento dell'emergenza.

16.52 - Torino, Cairo: "Secondo me il campionato è finito e lo Scudetto non va assegnato" - "Il campionato di calcio secondo me è finito e lo scudetto non va assegnato". A dirlo, ai microfoni di "Radio 1', il presidente del Torino Urbano Cairo che nel corso dell'intervento s'è espresso anche sul taglio degli stipendi dei calciatori in questo momento di emergenza: "Ci deve esser un contributo di tutti per uscire da questa situazione e ripartire. Sono molto fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo con i calciatori".

16.08 - Lazio, Tare: "Sembra un film horror. Taglio stipendi? Presto lo faremo anche noi" - Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato la seguente intervista a Sport1. Il primo tema toccato è quello inerente alla possibilità di tagliare gli stipendi dei giocatori per far fronte all'attuale emergenza: "Dobbiamo ancora pensarci. I nostri calciatori sono in contatto tra loro, ma non hanno ancora parlato di questa situazione. Ma posso immaginare che ben presto taglieremo gli ingaggi anche noi".

15.45 - Nuovo confronto tra federazione e UEFA mercoledì - La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una video conferenza in programma mercoledì. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell'eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Il meeting, si legge, esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti.

15.02 - Il Barcellona si taglia lo stipendio del 70% - Arriva anche il comunicato del Barcellona, dopo quello di Leo Messi che aveva annunciato la decurtazione del 70% degli stipendi della squadra. "Il Consiglio di Amministrazione del Barcellona, i membri dello staff di tutti gli sport professionistici e la maggior parte della squadra di basket hanno raggiunto un accordo per ridurre i loro salari fintanto che lo stato d'allerta sarà prolungato a causa del COVID-19. Nel caso della prima squadra di calcio la riduzione sarà maggiore del 70%, inizialmente proposto dal club. Questo ulteriore contributo da parte del personale, oltre al contributo che il club fornirà, garantirà di garantire il 100% dei salari a tutto il personale non sportivo, che sarà sotto ERTE questa settimana. Il club vuole ringraziare il coinvolgimento dei suoi atleti professionisti, in una situazione eccezionale come quella generata da questa emergenza sanitaria".

14.17 - Le nuove date per i Giochi Olimpici - Il CIO ha reso note le date dei nuovi Giochi Olimpici dopo la decisione di rinviarli a causa dell'emergenza Coronavirus. Nel 2021, le Olimpiadi si terranno sempre a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto. I Giochi Paralimpici, invece, saranno celebrati dal 24 agosto al 5 settembre 2021.

13.03 - La Serie A chiede stop stipendi fino a fine emergenza - "L'interruzione dei pagamenti degli stipendi dei calciatori fino alla fine dell'emergenza": stando a quanto raccolto da Sky, è questa la richiesta fatta, pochi minuti fa, dalla Lega Serie A all'Associazione Italiana Calciatori, che ora provvederà a recapitarla agli atleti. La proposta, come detto, è l'ultimo tentativo in ordine di tempo da parte dei club di massima serie, che in serata "incontreranno" il sindacato dei calciatori, in call conference, a partire dalle 19.

11.56 - Finire la stagione senza intaccare la prossima: parola di Gravina - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina torna a parlare, stavolta sulle frequenze di Radio Cusano Campus. Confermata l'intenzione di concludere la stagione 2019-20, a dispetto delle ultime dichiarazioni di Tommasi e Spadafora: "La priorità è terminare i campionati entro l'estate, senza compromettere la stagione 2020-21. Non possiamo permetterci un'estate piena di contenziosi sul profilo procedurale e legale. Vincenzo Spadafora ha detto che proporrà il blocco delle attività sportive fino alla fine di aprile compresi gli allenamenti, aspetterei la decisione del Consiglio dei ministri. Certo, è un messaggio che richiede alcune riflessioni: la prima riguarda il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo e che sta cambiando i nostri modelli di vita. I nostri campionati sicuramente non riprenderanno prima di maggio, questo era uno scenario che avevamo già ipotizzato".

11.27 - Times: la UEFA prova a salvare le coppe - La UEFA sta cercando di trovare una soluzione per far sì che le coppe europee possano terminare in agosto, accorciando di conseguenza le competizioni della stagione 2020/21. La cancellazione dei tornei nazionali e continentali porterebbe a una perdita economica enorme e per questa ragione il presidente Aleksander Ceferin sta valutando soluzioni alternative. La nuova stagione sportiva era prevista per il 9 giugno, col sorteggio del turno preliminare e le prime partite si sarebbero giocate il 23 giugno.

11.00 - Sì al taglio, ma la soluzione Juve non piace - Oggi un nuovo contatto tra Lega Serie A e AIC, il tema resta quello delle riduzioni degli stipendi dei calciatori finché il calcio non ripartirà. Il Corriere della Sera fa il punto, partendo dalla decisione della Juventus, che ha trovato un accordo con i propri tesserati per tagliare quattro mensilità, con un risparmio attualmente calcolato sui 90 milioni di euro. Un accordo che potrà essere modificato se e quando si rientrerà in campo. I vertici di via Rosellini, non hanno però gradito l'iniziativa bianconera, volendo tenere un fronte compatto. E vedono, secondo il quotidiano, in questa mossa un escamotage di bilancio. Oggi ci sarà un confronto con l'assocalciatori: l'intenzione è quella di proporre all'assocalciatori il congelamento degli stipendi da marzo a giugno. Il fronte, però, è disomogeneo: Juve a parte, diverse big hanno già scelto la propria strada o stanno conducendo le rispettive trattative.

10.11 - L'avvocato Grassani plaude la Juve: "Ha anticipato tutti" - Mattia Grassani, avvocato esperto di affari sportivi, discute dell'ipotesi taglio degli stipendi in diretta su Radio Rai: "Sono totalmente d'accordo con il presidente federale, la Juve ha tradotto il fatti la situazione delle cose. Un sacrificio da parte di tutti è l'unica via, su base generalizzata o individuale. Non può esistere che in un periodo come questo gli allenatori prendano il 100% non allenandosi, non essendo a disposizione del club e non giocando partite ufficiali. La Juventus ha anticipato i tempi, forse prendendo in contropiede gli altri club e il sistema calcistico in generale, ma in senso positivo. Una soluzione uguale per tutti secondo me sarebbe quella migliorare, anche come presa di coscienza collettiva che quello degli stipendi è un problema attuale e di tutti".

9.35 - Taglio ingaggi: Serie A lontana dal modello Juve - La Serie A non ha fretta di seguire il modello Juventus per il taglio degli ingaggi e tutti i club aspettano di avere le idee più chiare sulla possibilità di ripresa del campionato prima di trattare direttamente con i rispettivi spogliatoi la possibilità di accordarsi sui salari. I bianconeri hanno aperto un fronte, ma non c'è fretta di trattare da parte di nessuno, soprattutto fino a che non verrà deciso il futuro della stagione. I club dovrebbero avere le idee più chiare subito dopo Pasqua e da lì si inizierà a prendere in considerazione le varie ipotesi per tagliare i 1,2 miliardi di stipendi lordi del nostro campionato. Nel pomeriggio la Lega presenterà le prime proposte al sindacato dei calciatori: sospensione immediata per il periodo di tempo non lavorato (da inizio marzo in poi); oppure la richiesta di uno "sconto" proporzionato all'entità dell'ingaggio dei singoli calciatori.

08.55 - Trump parla dei rapporti con l'Italia - In un intervista al Corriere della Sera il presidente americano Donald Trump parla dei rapporti USA-Italia: “Il governo americano sta già aiutando il vostro Paese, anche monetariamente cioè con finanziamenti. Vedremo nelle prossime ore che cosa significhi in concreto questo impegno. Se le vittime causate dal coronavirus negli Stati Uniti non supereranno 100mila potremo dire di aver fatto un lavoro molto buono”.

Le parole di ieri di Tommasi: "I campionati potrebbero essersi chiusi qui" - “Domani sul tavolo abbiamo un elemento in più rispetto alle scorse settimane” - ha dichiarato all’Ansa il Presidente AIC Damiano Tommasi - perché dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c’è: occorre quindi porsi il problema della chiusura della stagione da un punto di vista sportivo, dei contratti, insomma formale. Sul taglio degli stipendi cerchiamo se possibile una soluzione comune - ha proseguito Tommasi -. La Juve è andata avanti ma non ci ha colto di sorpresa, sapevamo tutto e non ci sentiamo delegittimati (tra l’altro Chiellini è nostro consigliere): se non ci sono contenziosi tra club e giocatori, non siamo tenuti ad intervenire, se loro hanno trovato un accordo va bene così“.

La situazione in Serie A - Battibecchi a parte, in questo momento il focus è su due argomenti principalmente: quando e se avverrà la ripresa della stagione, ma anche e soprattutto il taglio di una parte di stipendi dell'annata, che possa aiutare economicamente le formazioni di massima serie a evitare il default. Oggi alle 18.45 c’è il vertice Lega-AIC: i club presenteranno al sindacato dei calciatori le proposte per abbassare quota 1,2 miliardi (ovvero il monte stipendi totale della Serie A). Sul tavolo ci sono la sospensione immediata degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato oppure la richiesta di uno “sconto” proporzionato all’entità dell’ingaggio di ogni giocatore.

La situazione in Europa - Parlando di coppe europee, significativo l'intervento del presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, che sabato ha aperto alla possibilità di andare ben oltre giugno con le competizioni 19-20: "Ci sono almeno tre opzioni: ricominciare a metà maggio, a giugno o alla fine di giugno. Se poi non dovessimo riuscirci, la stagione probabilmente sarebbe persa. C'è anche l'opzione di riprendere all'inizio della prossima, cominciando più tardi quella successiva. Vedremo la soluzione migliore per Leghe e club".

La situazione nel Mondo - Con lo stop del Burundi di ieri, il calcio è ufficialmente "chiuso". Non verranno giocare partite ufficiali in questa settimana, in attesa di capire cosa fare e quanto la palla potrà tornare a rotolare.