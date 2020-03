live Emergenza Coronavirus, la UEFA rinvia le finali delle coppe europee. Terim positivo

vedi letture

Lo sport ai tempi del Coronavirus. La scorsa settimana lo sport ha deciso in modo unanime di fermarsi, mentre questa settimana sarà quella delle riunione per capire se e come ripartire. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

22.53 - Milan, Maldini: "Io mio figlio stiamo bene" - Con un video diffuso sul proprio profilo Instagram, il Resposabile dell'Area Tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato delle condizioni sue e del figlio Daniel dopo la positività al COVID-19: "Con questo video volevo ringraziare tutte quelle persone che, attraverso i social e i messaggi, hanno fatto arrivare il loro amore e la loro preoccupazione per la salute mia e di mio figlio. Noi stiamo bene, dovremo riuscire a debellare questo virus nel giro di una settimana"

22.18 - Troppi tamponi ai calciatori? Il Codacons presenta un esposto - Secondo il Codacons i tamponi a cui calciatori e vip a vario titolo si sono sottoposti sono troppi, soprattutto a dispetto di quanti ne sono stati effettuati ai cittadini e al personale sanitario in prima linea nel contrasto al Coronavirus. Per questo l'associazione dei consumatori, in seguito all’appello lanciato dal primario di Medicina dell’ospedale di Magenta, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano.

21.23 - Napoli, l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi - Dopo l'Atalanta, anche il Napoli quest'oggi ha reso nota la sospensione dell'attività sportiva per via dell'emergenza Coronavirus. "La SSC Napoli comunica che l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19".

21.02 - Olanda, si va verso la sospensione del campionato fino all'1 giugno - I vertici olandesi sono orientati a concedersi del tempo per verificare l’evolversi dell’emergenza sanitaria. E così slitterebbe anche l’inizio del calciomercato al mese di agosto.

20.40 - Fatih Terim positivo al Coronavirus - Attraverso i propri account social, Fatih Terim ha ammesso di essere positivo al Coronavirus: "Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono positivo al Coronavirus. Mi trovo in ospedale e sono in buone mani. Non vi preoccupate. Al più presto farò altre comunicazioni", ha scritto l'allenatore turco.

18.53 - UFFICIALE: Rinviate finali coppe europee - La UEFA ha annunciato ufficialmente il rinvio delle finali di Champions ed Europa League, nonché di Champions League femminile. La notizia era ovviamente già stata anticipata, ora è arrivata una comunicazione vera e propria in tal senso da Nyon. Il preludio, probabilmente, a nuove modifiche al format, nel vertice in programma domani.

18.38 - Atalanta, stop agli allenamenti - L'Atalanta prolunga lo stop agli allenamenti. Le sedute inizialmente sarebbero dovute riprendere domani ma la società nerazzurra ha deciso di sospendere ogni attività a tempo indeterminato.

17.42 - Serie A pensa a riduzione stipendi 25% - I club di Serie A valutano il da farsi per affrontare la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus. In particolare, tra le idee vi è quella di ridurre gli stipendi dei calciatori del 25%. Da concordare con il singolo tesserato.

16.11 - L'Arsenal prolunga lo stop - L 'Arsenal, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto di non aver intenzione di confermare la ripresa degli allenamenti per la giornata di domani come inizialmente previsto dal club

13.29 - AIC, Tommasi sul taglio degli stipendi: "Non è una priorità" - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ai microfoni di 'Radio Rai': "Siamo in contatto anche con chi rappresenta i calciatori negli altri paesi, ma non abbiamo parlato del possibile taglio degli stipendi. Il Barcellona ha parlato con i suoi quattro capitani ma non so se la decisione è stata presa dalla società o dalla squadra. Ho parlato anche con il presidente della Lega A Dal Pino, parleremo di questo ma non in questo momento, dove ci sono altre priorità. Il calcio è meno in difficoltà di altri comparti produttivi del nostro Paese. Parleremo di questo tema, certo, ma lo faremo sottovoce".

12.21 - Liga rinviata a data da destinarsi - Come l'Italia, la Spagna è nel pieno dell'emergenza Coronavirus e oggi la federazione spagnola ha comunicato che il campionato è sospeso fino a data da destinarsi. Sarà il Governo a decidere la ripresa. "La Commissione speciale creata per affrontare l'emergenza Coronavirus ha determinato la sospensione di ogni competizione calcistica fino a quando le autorità competenti del Governo spagnolo non daranno il via libera per la ripresa in sicurezza delle attività", si legge.

11.15 - Parla Infantino - In una intervista concessa questa mattina alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto il punto sulla ripresa dei campionati: "Abbiamo preso decisioni importanti -dice-. Ripartire a maggio? Prima la salute, poi tutto il resto. Per i dirigenti significa sperare il meglio ma prepararsi anche al peggio. Ora pensiamo al calendario delle Nazionali".

11.10 - Giochi Olimpici a Tokyo: decisione entro 4 settimane - Nella giornata di ieri, il CIO ha diramato un comunicato in merito al rinvio dei Giochi Olimpici: "Il CIO, in pieno coordinamento col comitato organizzatore di Tokyo, le autorità giapponesi e la città, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi Olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il CIO intende portare a conclusione le discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei giochi non risolverà alcun problema, perciò non è all'ordine del giorno".

11.05 - Coppa Italia? L'ipotesi più accreditata è agosto - La Coppa Italia, al momento, non sembra essere tra le priorità della Federazione e della Lega. L'ipotesi più accreditata è quella di riprendere la competizione ad agosto.

11.00 - Domani nuova riunione di Lega: possibile che si giochi anche a luglio - Domani i club di Serie A daranno vita a un nuovo confronto che sarà utile anche per quantificare le perdite economiche. Verrà redatto un documento, che poi verrà girato alla FIGC. Possibile - molto probabile - che per completare la stagione si debba giocare anche a luglio e allora le società, con Lega e Federazione, stanno valutando anche la questione contratti, cioè la possibilità di prorogare anche a luglio gli accordi in scadenza il 30 giugno.

10.45 - Taglio agli stipendi dei calciatori? Se ne discute - In questi giorni, argomento di discussione anche il taglio degli stipendi dei calciatori. Senza partite, possibile che i giocatori debbano rinunciare a parte degli emolumenti per aiutare un sistema che con lo stop forzato è in difficoltà economica.

10.30 - Quando si riparte? L'ipotesi più ottimistica è il 3 maggio - La scorsa settimana, il Ministro Spadafora e il presidente della FIGC Gravina hanno detto che tutte le parti sperano di ripartire il 3 maggio. E' l'ipotesi più ottimistica e la FIGC sta lavorando a calendari e ipotesi anche nel caso in cui si dovesse partire a fine maggio. Sullo sfondo, anche la possibilità di una non ripartenza.

10.15 - La UEFA ha rinviato l'Europeo, ora deve valutare come ripartire - Dopo aver rinviato l'Europeo la scorsa settimana (rinviata anche la Copa America dalla Conmebol), la UEFA questa settimana inizierà le prime riunioni per capire come e quando ripartire. Le Federazioni, dopo la riunione della scorsa settimana, hanno già chiesto alla UEFA di rinunciare alla finestra di giugno per le gare tra Nazionali per permettere ai campionati di avere più spazio nel calendario per giocare quando si ripartirà.

10.00 - In Europa tutti i campionati fermi, tranne la Bielorussia - In Europa, tutte le Federazioni tranne quella bielorussa hanno deciso di fermare il campionato. Clicca qui per la situazione in tutte le nazioni.

09.30 - DPCM, ecco le attività che proseguiranno - Se da domattina, più precisamente dal 25 marzo visti i due giorni concessi per organizzare la sospensione delle attività, molte aziende dovranno chiudere, ce ne saranno altre che però proseguiranno nella produzione. Leggi qui l'elenco completo fornito dal Governo.

09.00 - Lo sport ai tempi del Coronavirus. La scorsa settimana lo sport ha deciso in modo unanime di fermarsi, mentre questa settimana sarà quella delle riunione per capire se e come ripartire. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LUNEDÌ 23 MARZO