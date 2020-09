live Europa League, al Milan (se passa) la vincente di Bodo/Glimt-Zalgiris Vilnius

13.30 Questo il quadro completo:

TABELLONE RETROCESSE DALLA CHAMPIONS

Sarajevo (BIH) vs Astana (KAZ) or Budućnost Podgorica (MNE)

Sheriff (MDA) vs Inter Escaldes (AND) or Dundalk (IRL)

Ararat-Armenia (ARM) or Fola Esch (LUX) vs Celje (SVN)

Riga (LVA) or Tre Fiori (SMR) vs Celtic (SCO)

KuPS (FIN) or Slovan Bratislava (SVK) vs Sūduva (LTU)

Legia (POL) vs Sileks (MKD) or Drita (KOS)

KÍ (ISL) vs Connah's Quay Nomads (WAL) or Dinamo Tbilisi (GEO)

Djurgården (SWE) or Europa (GIB) vs CFR Cluj (ROU)

Linfield (NIR) or Floriana (MLT) vs Flora Tallinn (EST) or KR Reykjavík (ISL)

TABELLONE PRINCIPALE

Nõmme Kalju (EST) or Mura (SVN) or AGF Aarhus (DEN) vs PSV Eindhoven (NED)

Budapest Honvéd (HUN) or Malmö (SWE) vs Lokomotiva Zagreb (CRO)

Sporting CP (POR) vs Viking (NOR) or Aberdeen (SCO)

Charleroi (BEL) vs Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) or Partizan (SRB)

Ventspils (LVA) or Rosenborg (NOR) vs Alanyaspor (TUR)

Kukës (ALB) or Wolfsburg (GER) vs Desna Chernihiv (UKR)

Hibernians (MLT) or Fehérvár (HUN) vs Servette (SUI) or Reims (FRA)

Teuta (ALB) or Granada (ESP) vs Locomotive Tbilisi (GEO) or Dynamo Moskva (RUS)

Rijeka (CRO) vs Aris (GRE) or Kolos Kovalivka (UKR)

St. Gallen (SUI) vs AEK Athens (GRE)

LASK (AUT) vs Dunajská Streda (SVK) or Jablonec (CZE)

Shamrock Rovers (IRL) or AC Milan (ITA) vs Bodø/Glimt (NOR) or Žalgiris Vilnius (LTU)

Botoşani (ROU) or Shkëndija (MKD) vs Lokomotiv Plovdiv (BUL) or Tottenham (ENG)

Bala Town (WAL) or Standard Liège (BEL) v Vojvodina (SRB)

Rostov (RUS) vs Maccabi Haifa (ISR) or Željezničar (BIH) or Kairat Almaty (KAZ)

Progrès (LUX) or Willem II (NED) vs Lincoln Red Imps (GIB) or Rangers (SCO)

OFI Crete (GRE) or Apollon Limassol (CYP) vs Hammarby (SWE) or Lech (POL)

Beşiktaş (TUR) vs Borac Banja Luka (BIH) or Rio Ave (POR)

Bačka Topola (SRB) or FCSB (ROU) vs Riteriai (LTU) or Slovan Liberec (CZE)

Laç (ALB) or Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Coleraine (NIR) or Motherwell (SCO)

IFK Göteborg (SWE) or Copenhagen (DEN) vs Piast Gliwice (POL) or Hartberg (AUT)

Osijek (CRO) or Basel (SUI) vs Anorthosis (CYP)

Neftçi (AZE) or Galatasaray (TUR) vs Renova (MKD) or Hajduk Split (CRO)

Viktoria Plzeň (CZE) vs SønderjyskE (DEN)

Kaysar Kyzylorda (KAZ) or APOEL (CYP) vs Olimpija Ljubljana (SVN) or Zrinjski (BIH)

CSKA-Sofia (BUL) or BATE Borisov (BLR) vs B36 Tórshavn (FRO) or TNS (WAL)

13.12 Ecco i possibili avversari del Milan. Se i rossoneri dovessero avere la meglio dello Shamrock Rovers affronteranno a San Siro la vincente fra i norvegesi del Bodo/Glimt e i lituani del Zalgiris Vilnius.

13.09 È iniziato il sorteggio per il terzo turno di qualificazione di Europa League: 70 partecipanti per 35 posti ai playoff. Si gioca in gara secca il 24 settembre.

12.19 Alle 13 andrà in scena il sorteggio del terzo turno di qualificazione di Europa League: per l'Italia ci sarà il Milan, sorteggiato ieri contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. I rossoneri, pertanto, conosceranno in anticipo i potenziali avversari.

12.18 Il playoff è l'unico turno di qualificazione in cui si giocheranno partite d'andata (22/23 settembre) e ritorno (29/30)

12.17 Ecco il sorteggio relativo alle squadre piazzate:

Krasnodar (Russia)-PAOK (Grecia) o Benfica (Portogallo)

Gen (Belgio) o Rapid Vienna (Austria)- Dinamo Kiev (Ucraina) o AZ Alkmaar (Paesi Bassi)

12.12 Ecco il sorteggio relativo alle squadre vincitrici dei rispettivi campionati:

Slavia Praga (Repubblica Ceca)-Midtjylland (Danimarca) o Young Boys (Svizzera)

Maccabi Tel Aviv (Israele) o Dinamo Brest (Bielorussia)-Salisburgo (Austria)

Olympiacos (Grecia)-Omonia (Cipro) o Stella Rossa (Serbia)

Qarabag (Azerbaigian) o Molde (Norvegia)-Ferencvaros (Ungheria) o Dinamo Zagabria (Croazia)

12.08 Le tre vincitrici del terzo turno, sezione "Piazzate", accederanno ai playoff dove entrerà in scena il Krasnodar (Russia).

12.07 Le cinque vincitrici del terzo turno, sezione "Campioni", accederanno i playoff dove entreranno in scena altre tre squadre: Salisburgo (Austria), Olympiacos (Grecia) e Slavia Praga (Repubblica Ceca).

12.06 Ieri sono stati effettuati i sorteggi per il terzo turno di qualificazione. Questo è quanto uscito dall'urna di Nyon:

SEZIONE CAMPIONI

Ferencvaros (Ungheria)-Dinamo Zagabria (Croazia)

Qarabag (Azerbaigian)-Molde (Norvegia)

Omonia (Cipro)-Stella Rossa (Serbia)

Midtjylland (Danimarca)-Young Boys (Svizzera)

Maccabi Tel Aviv (Israele)-Dinamo Brest (Bielorussia)

SEZIONE PIAZZATE

PAOK (Grecia)-Benfica (Portogallo)

Dinamo Kiev (Ucraina)-AZ Alkmaar (Paesi Bassi)

Gent (Belgio)-Rapid Vienna (Austria)

12.05 Quattro qualificate saranno squadre vincitrici dei propri campionati. Due invece le piazzate.

12.04 Ricordiamo che sono già 26 le qualificate alla Champions League 2020-21 e restano 6 posti ancora da assegnare.

12.00 Dopo i sorteggi del terzo turno di qualificazione, è già tempo oggi di vedere gli accoppiamenti per i playoff, ultimo atto che porterà alla fase a gironi di Champions League.