Europa League, il Milan pesca lo Shamrock Rovers. Si giocherà in Irlanda

13.13 Ecco nel dettaglio, gli accoppiamenti:

Hammarby (Svezia)-Lech Poznan (Polonia)

Maccabi Haifa (Israele) o Zeljeznicar (Bosnia)-Kairat (Kazakistan)

B36 (Far Oer)-The New Saints (Galles)

Backa Topola (Serbia)-FCSB (Romania)

Progrès Niederkorn (Lussemburgo)-Willem II (Paesi Bassi)

Sfintul (Moldavia)-Partizan (serbia)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)-Tottenham (Inghilterra)

Honved (Ungheria)-Malmo (Svezia)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)-Rangers (Scozia)

Renova (Macedonia del Nord)-Hajduk Spalato (Croazia)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)-Jablonec (Repubblica Ceca)

Shamrock Rovers (Irlanda)-Milan (Italia)

13.08 Il Milan pesca lo Shamrock Rovers. La partita si giocherà in Irlanda.

12.56 Alle 13 inizia il sorteggio per il secondo turno di qualificazione di Europa League. 92 squadre al via, 20 di esse retrocesse dalla Champions. Entra in scena la prima italiana: il Milan. Rossoneri teste di serie. Tre le possibili avversarie: Bodø/Glimt (Norvegia), Hibernians (Malta) e Shamrock Rovers (Irlanda).

12.19 Le tre vincitrici del terzo turno, sezione "Piazzate", accederanno ai playoff dove entrerà in scena il Krasnodar (Russia).

12.18 Le cinque vincitrici del terzo turno, sezione "Campioni", accederanno i playoff dove entreranno in scena altre tre squadre: Salisburgo (Austria), Olympiacos (Grecia) e Slavia Praga (Repubblica Ceca).

12.17 Le date: si giocherà il 15 e 16 settembre, la qualificazione verrà determinata in gara secca e si giocherà in casa della prima squadra sorteggiata. Le qualificate accederanno ai playoff, ultimo step per accedere alla fase a gironi. Da lì 4 squadre della sezione "campioni" e 2 della sezione "piazzate" faranno parte delle magnifiche 32. Il sorteggio per i playoff avverrà domani.

12.14 ECCO GLI ACCOPPIAMENTI DI CHAMPIONS - SEZIONE PIAZZATE

PAOK (Grecia)-Benfica (Portogallo)

Dinamo Kiev (Ucraina)-AZ Alkmaar (Paesi Bassi)

Gent (Belgio)-Rapid Vienna (Austria)

12.10 ECCO GLI ACCOPPIAMENTI DI CHAMPIONS - SEZIONE CAMPIONI

Ferencvaros (Ungheria)-Dinamo Zagabria (Croazia)

Qarabag (Azerbaigian)-Molde (Norvegia)

Omonia (Cipro)-Stella Rossa (Serbia)

Midtjylland (Danimarca)-Young Boys (Svizzera)

Maccabi Tel Aviv (Israele)-Dinamo Brest (Bielorussia)

12.00 Nemmeno il tempo per celebarare la vittoria del Bayern Monaco in Champions League che è tempo di sorteggi per la stagione 2020-21. Oggi a Nyon si determineranno gli accoppiamenti del terzo turno di qualificazione del massimo torneo continentale (ore 12) e di Europa League (ore 13):