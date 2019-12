LIVE TMW - Europa League, tocca a Roma e Lazio. Turnover per Fonseca

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Ultima notte della fase a gironi di Europa League per le due formazioni della Capitale, Roma e Lazio, impegnate rispettivamente nelle gare contro Wolfsberger all'Olimpico e Rennes al Roazhon Park. Entrambe le squadre sono ancora a caccia della matematica qualificazione ai sedicesimi di finale della kermesse, ma se ai giallorossi può bastare un punto per la compagine allenata da Simone Inzaghi la strada è tutt'altro che semplice. Segui il live di avvicinamenti ai match con TuttoMercatoWeb.com

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17.24 - Turnover per Fonseca -Ultime di formazione per la Roma in vista della sfida di questa sera con il Wolfsberger. Turnover, anche forzato, per Fonseca, che sceglie Manzini e Fazio al centro della difesa, con Florenzi e Spinazzola sulle fasce. In porta confermato Mirante, davanti ci sarà il rilancio di Cengiz Under.

Roma 4-2-3-1: Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Ünder, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

16.30 - La Roma passa se- Situazione favorevole per la Roma in vista dell'ultima partita del Gruppo J di Europa League contro il Wolfsberger, con i giallorossi che potrebbero addirittura perdere ed essere comunque qualificati ai sedicesimi. Partendo da ciò che dice la classifica attuale, ovvero Borussia Monchengladbach primo a 8 punti a parimerito con la squadra di Fonseca ma avanti negli scontri diretti, il Basaksehir terzo a 7 punti e gli austriaci fermi a 4, ecco le combinazioni che portano alla qualificazione:

Roma vincente con qualsiasi risultato - Qualificazione certa con l'unico dubbio legato al superamento del girone come prima o come seconda. Se i tedeschi non vincono contro la squadra di Istanbul, il primo posto sarebbe assicurato. Con la vittoria del 'Gladbach passerebbe la squadra di Rose come prima.

Roma e Wolsfberger pareggiano con qualsiasi risultato - Un punto basta ai giallorossi per qualificarsi anche se automaticamente passerebbero come seconda del Gruppo, dietro alla vincente dell'altra sfida o al Borussia in caso di stesso risultato.

Roma sconfitta con qualsiasi risultato - In questo caso sarebbe decisivo il risultato del Basaksehir. Con la sconfitta o il pareggio dei turchi, i giallorossi passerebbero ugualmente come seconda del Gruppo J. Nel caso in cui invece, il Borussia dovesse perdere in Germania, allora questo sarebbe l'unico caso in cui la squadra di Fonseca lascerebbe anzitempo la competizione.

16.15 - La Lazio passa se- Difficile, ma non impossibile, per la Lazio passare il turno di Europa League. I biancocelesti, che alle 18.55 affronteranno il Rennes già eliminato, dovranno vincere e sperare che nella vittoria del Celtic (già sicuro del primo posto) sul campo del Cluj. In tal caso Lazio e Cluj arriverebbero a pari punti, con i biancocelesti che passerebbero ai sedicesimi in virtù degli scontri diretti. Se il club rumeno dovesse conquistare anche un solo punto, la Lazio sarebbe automaticamente eliminata.

15.34 - Dirigenti della Roma a pranzo con quelli del Wolfsberger - Intorno alle 13 si è svolto il consueto pranzo dirigenziale con i dirigenti della Roma e quelli del Wolfsberger in un noto ristorante a due passi dal Colosseo. Per la Roma presenti il vice presidente Mauro Baldissoni, il ceo Guido Fienga, il chief revenue officer Francesco Calvo, il responsabile delle relazioni internazionali Manolo Zubiria e Bruno Conti.

14.41 - La rifinitura del Rennes - Dal profilo Twitter del Rennes arrivano le immagini dell'allenamento di rifinitura della formazione francese in vista del match di questa sera contro la Lazio di Simone Inzaghi:

13.56 - Roma-Wolfsberger, attesi 30mila spettatori - Dovrebbe esserci una buona cornice di pubblico questa sera all'Olimpico per il match fra Roma e Wolfsberger decisivo per il passaggio ai sedicesimi di Europa League della formazione giallorossa. Attesi circa 30mila spettatori con un'incognita legata alle condizioni meteo. Sulla Capitale questa sera è attesa infatti una temperatura di poco superiore agli zero gradi e con un elevato tasso di umidità che potrebbe scoraggiare anche alcuni tifosi già in possesso del biglietto per assistere alla gara.

13.05 - Lazio, i convocati di Inzaghi - Sono 19 i convocati di mister Simone Inzaghi per la sfida di Europa League della Lazio in casa del Rennes. Questo l'elenco:

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lulic, Vavro

Centrocampista: Berisha, Cataldi, Falbo, Jony, Lazzari, Luis Alberto, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

12.47 - Le combinazioni per la qualificazione di Roma e Lazio - Sono due posizioni molto diverse fra loro quelle di Roma e Lazio, attese dagli ultimi impegni nella fase a gironi di Europa League. Alla Roma basta, infatti, un punto questa sera contro il Wolfsberger per staccare il pass. La formazione di Paulo Fonseca potrebbe anche permettersi una sconfitta questa sera all'Olimpico qualora il Basaksehir non vincesse l'altro match di serata contro il Borussia Moenchengladbach. Alla Lazio, invece, potrebbe anche non bastare un successo questa sera sul campo del Rennes per passare il turno. Alla formazione di Simone Inzaghi serve, infatti, che il Celtic, già qualificato, batta il Cluj in Romania con la compagine di casa che centrerebbe i sedicesimi con un pareggio.

12.00 - La situazione di classifica delle due romane - Ecco di seguito le graduatorie del Gruppo E, quello di cui fa parte la Lazio, e del Gruppo J dove c'è la Roma:

GRUPPO E

Celtic 13 pt (già qualificato)

Cluj 9 pt

Lazio 6 pt

Renens 1 pt (già eliminato)

GRUPPO J

Borussia Moenchengladbach 8 pt

Roma 8 pt

Basaksehir 7 pt

Wolsfberger 4 pt (già eliminato)

11.42 - Come arriva la Roma - Sarà una Roma con una formazione molto vicina a quella titolare quella che scenderà in campo questa sera all'Olimpico per affrontare il Wolfsberger per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Gli assenti saranno gli infortunati Smalling, Pastore, Cristante e Zappacosta. Pau Lopez è stato convocato, ma come spiegato da Fonseca in conferenza, non sarà lui il titolare. Discorso simile anche per Lorenzo Pellegrini, seppur non al meglio della forma. In panchina anche il giovane centrocampista Chierico.

11.10 - Come arriva la Lazio - "Vogliamo fare una partita importante, poi vedremo cosa succederà. Le gare in Europa sono sempre aperte”. Sembra crederci il tecnico laziale, Simone Inzaghi, che per la sfida contro i francesi del Rennes farà, complici assenze e necessità di far riposare alcuni titolari, un turnover ragionato. In porta ci sarà Proto mentre la linea difensiva sarà composta da Bastos, Vavro e Acerbi. I due esterni a tutta fascia saranno Lazzari da una parte e Jony dall'altra con la mediana composta da Parolo, Cataldi e Luis Aòberto, miglior assist-man d'Europa. In avanti, invece, Correa partirà dalla panchina con Caicedo che affiancherà Immobile. Rimangono a Roma Leiva, Milinkovic-Savic e Radu.