LIVE TMW - Fiorentina, Dragowski: "Finalmente la mia occasione. Sono felice"

Bart Dragowski è il nuovo portiere titolare della Fiorentina. Dopo anni passati alle spalle del numero uno oppure in prestito, il polacco è pronto a difendere con continuità la porta di Montella. Il giocatore tra poco interverrà in conferenza stampa in vista della nuova stagione e probabilmente anche per annunciare il proprio rinnovo di contratto, passaggio chiave per la sua permanenza al Franchi.

Prende la parola Antognoni: "Non dobbiamo presentarlo. E' già tre anni che è qui, anche se giovanissimo. Siamo qui per annunciare il suo rinnovo a cui teniamo molto perché in questo ultimo periodo ha dimostrato il suo vero valore a Empoli. Ha quasi salvato gli azzurri con parate bellissime. Anche contro di noi fece una bellissima parata dimostrando grande professionalità. Può crescere ancora ripagando la fiducia del club e dei tifosi. I portieri maturano tardi invece lui ha già dimostrato di essere molto bravo. Il portiere è un ruolo determinante e la società ha estrema fiducia nelle sue prestazioni. Ha firmato fino al giugno del 2023. Drago sicuramente non commetterà errori (ride), ma se dovesse commetterne andrà capito e sostenuto".

Parla Dragowski: "Sono molto contento che arriva il mio momento alla Fiorentina. Non arriva niente gratis. Sceglie il mister chi sarà titolare ma lavorerò duro per ripagare la fiducia di tutti. Voglio ringraziare il club per il rinnovo e per il mio nuovo ruolo. Lavorerò come mai".

Ha mai avuto il dubbio di lasciare Firenze?

"Da quando ho parlato col direttore mi ha detto che avevo fiducia in me io ho avuto sempre in testa la voglia di fare una grande stagione qui. Mi preparo al meglio per fare questo".

Ha mai ricevuto offerte dall'Inghilterra?

"Sì, quando c'è il mercato ci sono tanti movimenti perché le squadre cercano nuovi giocatori. Io ho scelto la Fiorentina e la Fiorentina ha scelto me e io sono molto contento".

Il vice è maturo rispetto al passato, questo le dà tranquillità?

"Con Terracciano possiamo crescere molto. Gioca a calcio da più tempo di noi e ha esperienza. Ci aiuterà e io potrò aiutare lui. Faremo di tutto per spingere al massimo l'uno con l'altro e crescere ancora".

Con chi ha parlato prima di rinnovare?

"Ho parlato con Commisso che mi ha chiesto di parare bene. Mi hanno fatto vedere che hanno tutti grande fiducia. Io voglio ripagarli".

Vlahovic le ha parlato della parata che fece l'anno scorso contro i viola?

"Dopo la partita era molto arrabbiato con me per quella parata".

Ha pensato alla Fiorentina nel corso dell'ultima partita contro l'Inter?

"Speravo che la Fiorentina vincesse contro il Genoa ma pensavo solo alla mia prestazione contro l'Inter per difendere la porta dell'Empoli".

Sarebbe stato meglio andare in prestito prima rispetto a gennaio?

"Sono molto contento di essere andato all'Empoli. Non voglio parlare del passato perché non serve. Sono andato in prestito a gennaio e ho fatto abbastanza bene. Spero di dimostrare tutto il mio valore alla Fiorentina".

E' più forte lei o Szczesny?

"Ancora non siamo allo stesso livello, lui è più forte. Io devo lavorare ancora un po' per raggiungerlo. So di avere un buon potenziale ed essere un portiere forte. Mi dicono tutti questo, ma anche io ho fiducia in me stesso. Penso di avere ancora margini di miglioramento".

Questa può essere la stagione della svolta per la sua carriera?

"La cosa più importante per me è la Fiorentina, non gioco per me ma per la squadra, i tifosi e la famiglia".

Cosa cambia con le nuove regole sul rinvio?

"Quando esce una nuova regola ci alleniamo per vedere come funziona. Per me una nuova regola si capisce in stagione se cambia tanto o no. In amichevole non è la stessa cosa e quindi è difficile capire cosa cambierà".

E' cambiato qualcosa rispetto alle richieste del mister?

"La cosa più importante è che devo parare bene. Non ci sono tante differenze con Andreazzoli. Cambia la squadra perché qui tocco meno palloni rispetto a Empoli e devo stare più concentrato perché se si tocca la palla ogni cinque minuti è più facile che arrivi un tiro successivamente e quindi serve concentrazione".

In passato percepiva una fiducia diversa rispetto a oggi?

"Non voglio guardare al passato, magari non ero pronto. Ora si può solo parlare di ciò che è successo. Io sono felice che la mia possibilità sia finalmente arrivato".

Cosa è mancato a Lafont per restare il titolare?

"E' un ottimo portiere ed era una scelta del mister la sua titolarità. Io lavoravo per giocare ma il mister decideva così".

Cosa pensa del suo compagno di nazionale Zurkowski?

"Lo conosco dalla Nazionale, è un giocatore con grande talento. Non l'ho mai visto stanco e corre tantissimo. Sono convinto che farà bene alla Fiorentina e aiuterà la squadra".

