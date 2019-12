LIVE TMW - Fonseca: "Assenza Chiesa non cambia le mie scelte. Smalling ok"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.10 - La Roma chiude l'anno domani al Franchi contro la Fiorentina: obiettivo restare in scia di Lazio, Inter e Juventus restando al quarto posto che a fine anno significherebbe Champions League. Fonseca non potrà contare su alcuni giocatori come Santon e altri infortunati di lungo corso che ritroverà nel 2020. Di seguito, invece, il live delle parole del tecnico giallorosso a cura di TMW:

13.35 - La conferenza di Fonseca slitta alle 13.40

13.40 - Inizia la conferenza stampa

Quali sono le condizioni di Smalling?

"Si, sta bene. Si è allenato ieri e oggi. E' un'opzione. Sta bene".

Sulla Fiorentina

"Sappiamo che una partita in trasferta a Firenze è sempre difficile per noi. Hanno una buona squadra con giocatori forti. Hanno fatto bene contro l'Inter. Sarà una partita difficile. Dovremo essere molto concentrati".

Come sta Kluivert?

"Non è pronto. E' meglio non rischiarlo per questa partita. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente".

Se un giocatore le chiede di giocare da titolare per non perdere l'Europeo, come si pone lei?

"Spinazzola sta bene. E' solo un'opzione tecnica. Di questa questione, invece, io devo dire che penso solo alla Roma. Capisco questo tipo di problema, ma sono qui come allenatore della Roma e posso pensare solo al meglio per il club".

L'eventuale assenza di Chiesa cambierà le sue scelte in difesa?

"Non sappiamo se giocherà o meno, ma non cambierà nulla".

C'è voglia di rivincita dopo il 7-1 della Roma nello scorso anno?

"Non abbiamo parlato della partita di coppa dello scorso anno".

Ha parlato con Petrachi del mercato?

"Parliamo tutti i giorni di tutto: di mercato, di giocatori e anche delle nostre famiglie".

Sulla prima pressione delle squadre avversarie

"Noi giochiamo molto con i terzini nella prima fase di costruzione. Sul momento di pressione sul terzino devono fare il movimento corretto. E' una cosa che lavoriamo".

Lei ha mai parlato con Florenzi della possibilità di perdere la Nazionale?

"Non abbiamo parlato della Nazionale. Solo della Roma".

Le piace Hysaj?

"Io non voglio parlare di giocatori di altre squadre".

13.49 - Termina la conferenza stampa