live Fonseca: "Ottimi i primi trenta minuti. Under? Nessuno felice di uscire"

20.00 - La Roma vince e dà continuità al successo casalingo di tre giorni fa con il Gent. Contro il Lecce il risultato è netto: finisce 4-0. Le reti nel primo tempo di Under e Mkhitaryan, mentre nella ripresa il tris lo cala Dzeko e il poker Kolarov. Giallorossi che si avvicinano all'Atalanta, ora a tre punti, ma senza una partita perché è stata rinviata la gara di oggi con il Sassuolo a causa dell'allarme coronavirus. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

Quanto è mancato il vero Mkhitaryan e come nasce la scelta di Under?

"Mkhitaryan è un grandissimo giocatore che non ha avuto fortuna in questa stagione, è stato tanto con gli infortuni. Sta tornando al meglio. Oggi ha fatto una grande partita ed è molto importante nell'ultima decisione di gioco. Io non posso dire che non possiamo giocare senza di lui, ma è importante e motivato. Carles, invece, contro il Gent ha fatto una bellissima partita, ma non ha giocato molto quest'anno. Dopo i novanta minuti era rischioso farlo giocare. Era molto stanco dopo il Gent e ho deciso di inserire Under. Nell'intervallo Cengiz aveva un problema al polpaccio. Ho parlato con lui e dopo 15 minuti l'ho dovuto cambiare. Poi quando è uscito stava bene. Nessun giocatore è contento quando esce. Quando un calciatore esce è perché anche io non sono contento di qualcosa. Se sono felice, allora restano in campo".

Cosa manca a Cristante per tornare quello di prima?

"Oggi ha fatto una partita buona. Abbiamo giocato in modo diverso. Penso che non ha tanta interdizione nella partita, ma quello che ha fatto lo ha fatto quasi sempre bene".

Quanto merito c'è della Roma oggi?

"Non possiamo dimenticare che il Lecce veniva da tre successi consecutivi e tra questi c'era il Napoli. Abbiamo fatto i primi trenta minuti molto buoni: tanto offensivamente quanto difensivamente. La marcatura preventiva anche l'abbiamo fatta sempre bene. I primi trenta minuti abbiamo fatto quasi tutto bene, poi c'è stata una reazione del Lecce che è una squadra costruita bene e attacca bene. E' stato importante non prendere gol".

Carles Perez può essere una buona seconda punta?

"Può essere una soluzione. Ha giocato in questa posizione anche nel Barcellona seppur non molte volte. Giocando così è più vicino alla porta"

Soddisfatto di Veretout?

"Sì. Noi avevamo preparato la partita così. Contro il Gent abbiamo iniziato a tre la nostra costruzione con Cristante in mezzo, oggi abbiamo iniziato con Veretout a destra per avere più libertà con i terzini. La verità è che abbiamo fatto bene con la costruzione del gioco".

Lei ha parlato con i suoi giocatori di eventuali dubbi sul vostro modo di giocare?

"La discussione sulla strategia è sempre con il mio staff. Io devo dire che in questo momento è importante mostrare ai giocatori come dobbiamo giocare. Penso che sia importante far vedere loro molte immagini per far capire bene quello che vogliamo per la partita. Molte volte lo facciamo".

